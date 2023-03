La família de Sallent trenca el silenci: «No es deia Iván, es deia Alana»

La família del bessó i la bessona deha trencat el seu silenci per primer cop. Ho ha fet a través d'un comunicat a La Vanguardia, en què ha volgut deixar clar un missatge:. Així han acabat l'escrit, en el qual han volgut agrair totes les mostres de suport que han rebut els últims dies. També han explicat, però, com és lògic, que hi ha hagut molt patiment i, encara que veuen positivament l'interès que els mitjans de comunicació han brindat al cas, han avisat que, "per respecte a la intimitat i la memòria de les seves filles”, i per no entorpir la investigació judicial i policial, que continua sota secret,El pare i la mare han assegurat que,. Sí que ho havia fet, però, amb un parell d'amigues i, segons explica el diari del Grup Godó, estava convençut de fer-ho, també, a la psicòloga que el tractava, però el dia que tenia sessió, va perdre el bus i no hi va poder anar. Per això,perquè, han afirmat, respecten el desig del seu fill, cosa que xoca amb el missatge, en majúscules, amb què conclouen el comunicat.En l'escrit, la família del bessó i la bessona, que també té un altre fill petit, també ha demanat. De moment, la germana que ha sobreviscut de l'intent de suïcidi continua greu. Està ingressada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell a la unitat de cures pal·liatives. No es tem per la seva vida, però espera sotmesa aviat a una nova operació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor