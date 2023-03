Aragonès avisa Sánchez que els futurs pactes seran «més cars» si no compleix amb el diàleg

Missatge al PSC pels pressupostos

"Acompanyar" la família de Sallent

El president de la Generalitat,, ha advertit aquest divendresque els pactes futurs poden ser "més cars" si no compleix amb el diàleg amb Catalunya. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista al programa Cafè d'Idees de RTVE , en el qual ha indicat que la mesa ha de continuar sent el motor de la negociació perquè el conflicte polític encara no està resolt. Pel que fa a l', el president ha apuntat que no convocarà cap reunió amb partits i entitats fins que no tingui la garantia que "surti bé" i no es basi en què tothom es "llanci les propostes pel cap". La cita, per tant, continua sense data.Aragonès ha indicat que el govern espanyol pot semblar que s'estigui "escapant". "El gran problema delés que amb un ull mira a Catalunya i amb l'altre mira el", ha assenyalat el president, que ha considerat que existeix "por" a les files socialistes. "El PP mai en tindrà prou amb Catalunya ni en tindrà prou de criticar el PSOE, perquè vol el seu lloc a la Moncloa", ha remarcat el dirigent d'ERC, que la setmana passada es va reunir de manera discreta amb el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños . "El govern espanyol hauria de mirar la realitat de Catalunya i fer-ho de manera acurada", ha reflexionat en el transcurs de l'entrevista.El dirigent d'ERC ha confiat que el"complirà amb els compromisos" adquirits en el projecte de pressupostos de la Generalitat, que s'aprovaran definitivament d'aquí a una setmana i que avui passen per la comissió d'Economia del Parlament. "Jo compleixo els acords. Fins que no hi hagi un incompliment per l'altra part, que espero que no hi sigui, no avancem esdeveniments", ha remarcat Aragonès. "Estic segur que els qui han signat faran el mateix [complir els acords]", ha apuntat el president, que també ha considerat que Junts s'està dedicant a "erosionar" el Govern amb les esmenes sobre els macroprojectes . Aquest dissabte, de fet, hi ha una manifestació en contra d'aquestes iniciatives -i el- convocada a Barcelona, a la qual no hi assistirà la cúpula d'ERC.En les últimes hores, el PSC ha sembrat dubtes sobre què passarà amb la votació definitiva dels comptes, perquè els socialistes mantenen el veto al programa pilot de la renda bàsica inclòs en la llei d'acompanyament dels pressupostos. "No és moment de fer proves pilot", va assenyalar dimecres la portaveu parlamentària del PSC,. Segons Romero, aquesta llei d'acompanyament es va presentar sense acord amb ells, de manera que no està circumscrita al pacte que van rubricar fa tot just un mes Aragonès al costat de Salvador Illa Pel que fa al suïcidi d'un jove a Sallent i a d'altres intents registrats en els últims dies, ha indicat que la salut mental dels joves és una prioritat, i que ara el país ha de tornar a aquest col·lectiu el que van cedir durant la pandèmia. El cas es troba ara en mans d'una investigació policial, i ha remarcat que la prioritat ha de ser "acompanyar" la família i també la comunitat educativa. Es van precipitar dient que no hi havia assetjament, com va dir en un primer moment la conselleria d'Educació? "Hi ha una investigació dels. Fins que no conclogui, no faré afirmacions categòriques", ha indicat el president, que ha posat de manifest que el departament que lidera Josep Gonzàlez-Cambray va acabar matisant la posició inicial.Aragonès ha fet una valoració "molt positiva" del(MWC) d'enguany, que ha convocat fins a 88.000 assistents. "És una excel·lent oportunitat per ser un aparador del país, dels canvis tecnològics que estem fent i de les empreses emergents que hi ha a Catalunya. És una bona carta de presentació", ha assenyalat el president. Preguntat sobre si s'havia donat imatge de "normalitat institucional", ha volgut recalcar que està "allunyat" de, amb qui va coincidir en els actes principals del MWC. "Hi serem perquè és bo pel país i perquè el Govern de Catalunya és el de la Generalitat", ha ressaltat el dirigent d'ERC.

