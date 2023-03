Andorra obre dissabte el seu primer gran casino

El joc i les apostes gaudiran d'un nou espai al país veí de Catalunya, al nord. El considerat primeraquest dissabte després d'un llarg procés normatiu i d'adjudicació a l'empresa Jocs SA. L'àrea de joc està integrada, que té diversos espais d'entreteniment i restauració. Unes 200 persones treballen en aquestes instal·lacions i es calcula que aquestes també generen mig miler de llocs de feina de forma indirecta.Des de l'equipament indiquen que esperen rebre uns 189.000 visitants durant el primer any de funcionament, tenint en compte que el Principati rep uns 8,6 milions de turistes cada any. A més, creuen que complementarà l'oferta d'esquí i comerç, tenint en compte també la importància del sector hoteler i financer.El director general d'Unnic,, assegura que fa molt temps que treballen per fer realitat aquest projecte, ideat amb un concepte de centre d'oci i entreteniment global amb quatre restaurants, zones de joc d'atzar, espais de negocis i espectacles, entre d'altres. És per això que creu que hi poden haver "sorpreses positives", tenint en compte les expectatives que s'estan generant.Armengod explica que a molts dels espais del centre UnnicAquesta, en canvi, serà necessària per accedir a la zona de joc. A més, indica que l'horari d'obertura serà molt ampli, des de les 11 del matí a les 3 o 4 de la matinada en funció del dia. D'altra banda, la principal diferència respecte al bingo que ja funciona al Principat és que el casino incorpora taules de ruleta, pòquer i 'blackjack', entre d'altres.Un cop posat en marxa l'equipament, en uns dies es concretarà la possibilitat que la població andorrana adquireixi una part de les accions de la societat, fins a un 10%.. Anys més tard, el 1873, veuria la llum un projecte més concret, però aquestes iniciatives es van acabar desestimant. El centre, amb una superfície de 7.500 metres quadrats i 155 posicions de joc, ha comptat amb una inversió de més de 25 milions d'euros.

