Mor la llegenda del jazz Wayne Shorter als 89 anys

El món del jazz està de dol. Un dels millors saxofons de la història,, ha mort aquest dijous en un hospital de Los Angeles als 89 anys, segons ha informat el New York Times. El músic de Nova Jersey, apropant-se al bop i la fusió, el qual el va portar a l'èxit especialment els anys seixanta del segle passat.Fill d'un soldador i una costurera, Shorter va formar part d'un dels grups de jazz més laurejats de tots els temps: els, juntament amb el bateria. Van ser ells qui van inventar l'estil del hard bop. També del segon quintet màgic del trompetista, el baixista, el pianistai el bateriaTanmateix, el saxofonista va desenvolupar una extensa carrera en solitari, amb grans èxits com els àlbums. En aquesta faceta, va ser lliure per experimentar amb les melodies i va crear un estil lliure molt característic.

