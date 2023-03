El Barça més pragmàtic encarrila l'eliminatòria de Copa al Bernabéu

Un gol en pròpia del Reial Madrid ha estat suficient per encarrilar l'eliminatòria de, en un dia marcat per les baixes de. El context amb què ambdós equips s'han presentat al partit no tenia res a veure amb el de la final de la Supercopa que va permetretastar la glòria per primera vegada a la banqueta blaugrana. Òbviament, per l'escenari. El Santiago Bernabéu apreta. Però, sobretot, perquè el Barça ha arribat amb la desfeta europea contra el Manchester United encara recent i després de caure a domicili contra l'Almeria en un partit gris. Una tendència oposada a la dels blancs, que sempre es planten al mes de març en el millor moment de la temporada, tal com van demostrar amb la victòria per 2 gols a 5 a Anfield.El guió del partit ha quedat clar ben aviat. De fet, al primer minut, quanha fet esclatar la pilota al lateral de la porteria deen una bona arribada des de segona línia que ha agafat la defensa blaugrana adormida. L'ensurt, però, no ha fet despertar el Barça, que s'ha trobat presoner al seu mig del cap defensiu, en el rol contrari al que acostuma a representar. I al minut 12, ho ha pogut pagar car. Modric, de nou, ha creuat un bon centre diagonal des de la frontal que Benzemà ha controlat amb el pit i ha fet entrar amb dos temps a la porteria culer. Si bé, la bandera onejant de l'àrbitre assistent ha ofegat l'eufòria local.Amb tot, el Barça ha sobreviscut a les embranzides madridistes i ha aconseguit girar la truita al. Just abans,havia començat el seu espectacle particular, agafant De Jong del coll i protestant enèrgicament la targeta groga resultant amb una comunió absoluta amb la grada blanca. Tot feia presagiar que les coses podien canviar pels blaugranes i així ha estat.ha abaixat la guàrdia i ha perdut una pilota compromesa, que ha robat Ferran i ha fet arribar a les botes de, que ha finalitzat al cos de Courtois. La pilota ha rebotat en Militao iha decretat fora de joc en primera instància, però ell'ha corregit i ha fet pujar el 0 a 1 al marcador. A partir d'aleshores, el Barça ha optat per la via pragmàtica i ha tancat files per arribar a la mitja part amb l'avantatge intacte.El segon temps es presentava com un, condemnat a defensar el resultat davant les absències sensibles en la parcel·la ofensiva. Un Reial Madrid sense idees s'ha disposat al voltant de l'àrea de Ter Stegen i l'ha omplert de centres sense rematador.ha llegit la situació i ha canviatper donar entrada a, amb la previsió que el monòleg s'allargués fins al xiulet final. Xavi ha fet el moviment contrari i ha fet entrar Ansu Fati per córrer al contraatac.Si bé, el 10 del Barça no ha estat encertat ique hagués permès agafar aire als visitants. Kessié ha rebut una bona passada enrere deal punt de penal i ha definit amb l'interior a la seva esquerra, superant Courtois. Fati, però, passava per allà i la pilota li ha rebotat al turmell quan anava a entrar a la porteria. Més enllà d'això, el partit s'ha anat adormint i el Reial Madrid no ha estat capaç de travessar el mur defensiu culer.

