Els catalans, entre el desconeixement i el suport al referèndum al Sàhara Occidental

Lai els parlamentaris de l'viatgen aquest divendres a l'altra banda del Mediterrani. Visitaran les autoritats de la República Àrab Saharauí Democràtica, el, per mostrar el seu suport a la reivindicació de la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Un conflicte quediu conèixer, segons una enquesta a la que ha tingut accésReclamen que es faci efectiu el referèndum que van establir lesel 1991, 15 anys després quees retirés del territori i renunciés a l'administració de l'antiga colònia. En aquesta direcció s'expressen el, i el 76% està d'acord amb què l'Estat jugui un paper actiu perquè així sigui.Quan Espanya s'hi va retirar, va lliurar els gairebé 270.000 quilòmetres quadrats de desert al, que es van repartir el territori. Es va iniciar aleshores un conflicte armat entre el Marroc i el Front Polisario per la sobirania, que va allargar-se fins al 1991, quan l'ONU va coordinar unaque incloïa un acord per a la celebració d'un referèndum per determinar l'estatus del Sàhara Occidental.Tres dècades després, però,i no sembla que hagi de passar en el curt termini. A més, el juny de 2022, el president espanyol,, va escenificar un gir de 180 graus en el paper d'Espanya en el conflicte i va posicionar-se de part del Marroc. Tot, en un intent de restablir ponts amb el rei marroquí, després de l'escàndol amb l' acollida humanitària del líder del Front Polisario

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor