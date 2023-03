«T'estem esperant»: amenacen Messi amb trets contra el negoci de la família d'Antonella

Amenaces a. El supermercat de la família de la seva dona,, a, ha estat tirotejat la matinada d'aquest dijous i ha aparegut amb un missatge amenaçant cap al millor jugador del món: ". Javkin -l'alcalde de la ciutat- també és narco, no et cuidarà".Els atacants, que anaven en motos, han disparat fins acontra el comerç familiar a la ciutat que va veure néixer l'astre argentí, la majoria dels quals han impactat contra la persiana metàl·lica del local.ha sortit ràpidament a donar la cara i ha responsabilitzat les bandes armades dels fets.Tanmateix, l'alcalde ha demanat que es deixi viure en pau la família política de Messi i que puguin obrir el seu negoci sense por., que s'ha aixecat contra els agressors. L'exjugador blaugrana té una casa en un barri privat de Rosario, una ciutat assetjada per les bandes de narcotraficants.

