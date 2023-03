Gordillo insisteix que els fets de la nit de l'Apolo van ser «actes íntims consentits»

Nova sessió del judici contra l'exdirector de l'ACN, Catalunya Ràdio i El Principal,, per agressió sexual amb submissió química a una treballadora del darrer mitjà. La segona víctima ha ratificat el seu testimoni aquest dijous davant la jutgessa que instrueix la causa, mentre que Gordillo ha negat haver comès cap delicte i s'ha referit als fets com "".Fonts presents a la sala han explicat als periodistes que l'acusació particular, que exerceix la denunciant,i obligar-lo a comparèixer cada 15 dies al jutjat. La Fiscalia no s'hi ha oposat, però la jutgessa ho ha descartat. La víctima ha reiterat que compta amb unque reflecteix unes anàlisis de l'endemà en què va donar positiu en benzodiazepines i ha explicat que téd'aquella nit.L'advocat de Gordillo,, ha afirmat queque el seu defensat li col·loqués aquesta substància a la beguda i ha afegit que la denunciant "ha dit que recorda un flaix i que no podia dir, perquè no ho recorda, si hi va haver consentiment o no". Per tant, ha remarcat que", ha assegurat. Tanmateix, ha afirmat que les imatges no mostren que la noia estigués drogada. Amb tot, la defensa del periodista preveu demanar l'arxiu de la causa perquè considera que "".

