El 20 de març, començarà la primavera. Si bé, sembla que el temps s'avançarà al solstici i el Sol guanyarà cada dia més protagonisme, acompanyat d'un increment notable de les temperatures. Aquest divendres, de moment, es preveu un cel serè i que els termòmetres no caiguin per sota dels 10 graus a la major part del país.Així, divendres de sol i temperatures suaus. Es podrà estrenar les terrasses amb l'ajuda de la jaqueta o un jersei gruixut. Durant la tarda no es descarta alguna precipitació feble i minsa a l'extrem nord del Pirineu. La cota de neu pujarà i retornarà als 1.000 metres habituals.El vent de matinada serà fluix i de direcció variable, però la intensitat anirà pujant al llarg de la jornada. Tot i això, elno ha activat l'alerta de perill. Cal estar pendent del cel català, perquè marcarà la tendència dels pròxims dies.

