Sí, em sembla molt mono el Baby Yoda. No, a mi tampoc m'agrada «The Mandalorian»

ha patrocinat les millors becaines de la meva vida. La seva versió hiperrealista i inanimada deem van deixar KO gairebé abans de començar. I, a excepció de la primera d’, no hi ha hagut cap obra seva que m’hagi interessat durant més de deu minuts.forma part d’aquest primer grup d’obres que se’m va fer insuportable fins al punt de la somnolència; tan poc inspirada, lenta i avorrida que vaig haver de revisitar els primers dos capítols diverses vegades per veure si a la tercera anava la vençuda i li trobava per fi aquella cosa que havia fet als executius dedir sí, endavant, tirem amb aquesta sèrie que segur que té èxit.Amb el temps, els memes, i el merchandising, vaig entendre que el motiu pel qual s’havia decidit tirar endavant amb no una, ni dues, sinó tres temporades d’aquesta sèrie sobre el caça-recompenses que encarna –d’alguna manera—Pedro Pascal era un, únic i exclusiu: el, aquella versió petita del Yoda que internet de seguida va adoptar sota el sobrenomquan la sèrie encara no l’havia batejat públicament. Se n’han venut ninots –admeto que a casa en va arribar un--, pòsters, samarretes, tasses, i qualsevol altre tipus d’andròmina que sigui susceptible de compra.En aquesta tercera entrega de la sèrie,per haver-se tret el casc –una acció suposadament imperdonable per als del seu rang, però que de seguida descobrim que, de fet, és força perdonable—, i, per fer-ho, haurà de viatjar fins al seu planeta d’origen, que hauria quedat inhabitable, enterrat en la misèria i pràcticament desaparegut. Si a algun fan de Doctor Who li està venint un déjà-vu, que no pateixi, no està al·lucinant: les trames s’hi assemblen perillosament.La diferència és que, al contrari que a Doctor Who, on des del seu renaixement ambal capdavant s’havien assentat les bases d’un planeta destruït pel nostre propi protagonista, que arrossegava a sobre una culpa que marcava totes i cadascuna de les seves decisions i les seves personalitats, a The Mandalorian mai hem tingut cap mena de base narrativa per a aquesta trama. La sèrie va començar amb un propòsit –— però, en veure que no podien aparcar el Grogu i prescindir de l’únic component que mantenia viva la sèrie, sembla que els guionistes s’han hagut de reinventar i trobar una nova trama de temporada.que podria servir per indagar en el personatge principal i en la seva història, així com expandir en la mitologia d’Star Wars des d’una nova perspectiva i fins i tot potser aportar una reflexió interessant sobre la religió. Tant de bo la temporada acabi teoritzant sobre la perillositat de seguir a cegues una religió i un estil de vida sense qüestionar-lo. Però la realitat és que, sense base real i introducció sòlida, la idea es queda en una anècdota superficial sense cap ni peus que no motiva la trama, sinó que l’arrossega cansadament com un cadàver, de la mateixa manera que ho fa amb els espectadors.Aquesta és, almenys, la premissa que plantegen els seus dos primers episodis. Adverteixo que aperquè Disney Plus només ens ha deixat dos capítols als crítics per escriure què ens ha semblat aquesta nova proposta, i ja se sap que sovint dos capítols no són prou per analitzar tota una temporada.Avís sobre: si, setmanes abans de l’estrena, no n’has llegit absolutament res dels crítics, normalment és perquè la productora o distribuïdora no ha donat screeners amb prou temps. I si no ha donat screeners amb antelació... Tremola.De fet, va arribar-ne un, del segon capítol, hores després de l’estrena del primer, i prou. No hi havia ni una sola crítica publicada abans que es pengés el capítol a Disney Plus. Per comparar, Andor estava en boca de tots una setmana abans de la seva estrena.La tercera de Mandalorian segurament passarà sense pena ni glòria. No hace falta decir nada más.Que tampoc ara serà tot culpa del Mando. Fins l’estrena de la sèrie protagonitzada per Diego Luna basada en el seu personatge a Rogue One –la millor de les pel·lícules contemporànies d’Star Wars, i qui digui el contrari no és de fiar—, The Mandalorian era una acceptable conversió de la problemàtica d’una galàxia molt, molt llunyana a la televisió. Sobretot si la comparem amb la seva cosina, The Book of Bobba Fett –on, per cert, es van desenvolupar tres capítols de The Mandalorian així, perquè sí, perquè calia fer un crossover com a Marvel i sembla ser que no importava que fos la cosa més cutre i mal desenvolupada que s’ha vist a la història de l’audiovisual—. PeròI això que, a priori, Mandalorian i Andor tenen moltes coses en comú: un elenc amb talent, liderat per un actor llatinoamericà de capacitats interpretatives envejables, amb un equip tècnic al darrere capaç d’aconseguir grans coses. PeròI ara ja és tard.. Ja no ens serveixen capítols episòdics que obren i tanquen sense transcendir, ni escenes d’acció incorporades perquè al capítol se li pugui posar l’etiqueta.I entenc que l’estratègia ha estat aprofitar el rebufo d’HBO, que està rebentant números amb The Last Of Us, esperant que el nom de Pedro Pascal sigui prou incentivant com perquè Mandalorian no sigui un fracàs estrepitós d’audiències –que no ho serà, perquè el fan mitjà d’Star Wars és com el de Marvel, tan dedicat des de fa tants anys que s’empassarà qualsevol nou producte que se li posi en safata. Però ara –i encara menys després del que ha fet amb el Joel— ja no estem contents amb la veu de Pedro Pascal imposada en un pobre doble de qui mai sabrem el nom vestit amb armadura.Andor ha suposat un abans i un després, en aquest sentit, pels que sempre hem defensat que Star Wars era capaç de més del que ens havien demostrat les picabaralles narratives de J. J. Abrams i Rian Johnson. VolemEns mereixem sèries que no ens deixin clapats al sofà i que només ens motivin per veure si el Grogu assolirà nous nivells d’adorabilitat susceptibles de gifs que ens faran virals a Twitter., lamentablement, amb The Mandalorian no ho està aconseguint. L’únic que ens queda és que la broma no duri gaire més. I que el temps d’espera fins a la segona d’Andor passi ben aviat.

