Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Sant Sadurní d'Anoia

Investiguem la mort violenta d'un home a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) https://t.co/nvffGnxAsM pic.twitter.com/JHL1jH7EAU — Mossos (@mossos) March 2, 2023

La Divisió d'Investigació Criminal delsinvestiga la mort violenta d'un home de 41 anys a(Alt Penedès), segons ha informat el cos de seguretat. Cap a un quart d'una del migdia d'aquest dijous, persones de l'entorn de la víctima han transmès a la policia catalana que no la localitzaven.Els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de l's'han adreçat al seu domicili, on han trobat el cos de l'home sense vida i amb signes de violència. En arribar el(SEM), se n'ha certificat la mort. Ara els Mossos investiguen els fets per tal d'intentar esclarir-los.La policia busca l'home que convivia com a parella sentimental amb l'individu, segons ha informat el(TSJC). El Jutjat d'Instrucció número 3 de, en funcions de guàrdia, ha fet l'aixecament del cadàver per mort violenta. La causa està declarada secreta.

