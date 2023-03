A quin contenidor van els bolígrafs? I els taps de suro? El cercador que resol tots els dubtes

La consciència ecologista està cada vegada més estesa a Catalunya i al món. De fet, van reciclar un 46,6% del total de residus generats al país el 2021 , una xifra que millora les dades d'anys anteriors –5 punts més que el 2018-, però encara es troba lluny de l'de reciclatge marcat per lade cara a 2025.Un dels entrebancs que dificulten l'assoliment de nivells superiors és la manca d'informació específica sobre com reciclar. Per això, l'ha impulsat unper resoldre els dubtes entorn de quin contenidor destinar cada producte. Els bolígrafs van al vidre o al plàstic? Al plàstic, respon el cercador. I els taps de suro? Doncs a l'orgànic. Aquest mateix exercici es pot repetir amb qualsevol ítem.Les dades proveïdes per l', depenent del, evidencien una millora els darrers anys en el percentatge de recollida selectiva de residus. Ara, iniciatives en aquesta direcció pretenen acabar de donar un impuls per assolir els paràmetres ideals establers per Brussel·les.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor