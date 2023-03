Shakira s'aficiona a gravar a Catalunya: nou videoclip a Terrassa

van ser aquest dimecres al, situat a, per filmar el videoclip que acompanyarà el senzill Copa vacía. Segons ha avançat El Periódico, els’hauria dut a terme durant gairebé tot el dia en aquest centre de producció.De fet, Shakira ja ha gravat altres èxits a l'equipament egarenc com ara el videoclip de, ambi el de, cançó en què col·labora amb. Anteriorment, la cantant colombiana també va gravar Monotonía

amb Ozuna a Manresa . Turizo és l'autor de cançons com Una lady como tú o La bachata i juntament amb Shakira, col·laboren en una cançó que ja ha estat objecte d’algunes filtracions.A principis de febrer, una plataforma colombiana especialitzada en, va publicar un àudio en què se sent Shakira cantant, a ritme d’una enganxosa melodia de reggaeton. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé porqué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.El tema que els dos artistes colombians han gravat junts forma part del pròxim projecte musical de Shakira. Segons ha explicat recentment Turizo, és un tema que pertany a la cantant i en què ell col·labora, de manera que serà l’artista dei el seu equip de treball qui decideixi quan llançar la cançó.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor