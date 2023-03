L'impacte negatiu del «només sí és sí» a Catalunya: 49 rebaixes de pena i 5 excarceracions

Elha fet públic aquest dijous el recompte de reduccions de condemna i absolucions a agressors sexuals fruit de l'aplicació de lael 22 d'octubre de 2022. Les dades fins a l'1 de març apunten que els tribunals han acordat "com a mínim", fet que ha suposat "". A Catalunya, s'han rebaixat condemnes a almenys 49 agressors, cinc dels quals han quedat excarcerats.D'aquestes reduccions de condemna, 28 han estat acordades per l'(3 excarcerats), 2 per la de(2 excarcerats), 8 per la dei 6 per part de la de. Elha acordat cinc reduccions de condemna més.El CGPJ ha especificat que les dades inclouen, a més de rebaixes i excarceracions, "les absolucions comunicades" com a conseqüència "de lacomès mitjançant engany amb menors d'entre 16 i 18, castigat a l'article 182.2 del Codi Penal, anterior a la reforma operada per la llei orgànica 10/2022".Tot i això, ha advertit que "" i ha aclarit que "no es disposa de la dada global d'assumptes ja revisats, en tràmit o pendents de revisar pels òrgans judicials". Alhora, ha indicat que "alguns han manifestat la dificultat que la vaga que mantenen els lletrats de l'suposa" en aquest sentit.En la mateixa línia, subratlla que "les dades ofertes, competents per enjudiciar delictes contra la llibertat sexual penats amb fins a cinc anys de presó, davant la dificultat de demanar aquesta informació dels òrgans unipersonals". En qualsevol cas, el CGPJ ha informat que la seva Comissió Permanent ha acordat al seu conclave d'aquest dijous que "aquesta informació serà actualitzada periòdicament i feta pública".

