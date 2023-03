Un dels terroristes del 17-A complirà condemna al Marroc

, un dels tres terroristes condemnats pels atemptats dedel, complirà els 36 anys de condemna que li resten al Marroc. Segons ha avançat El Español, elexpulsarà el jihadista de l'Estat a mitjans de març, tal com li ha fet arribar per carta a la presó de, al, on es troba tancat.El mateix mitjà explica que Oukabir va acceptar la proposta del govern espanyol de complir el que li resta deal seu país natal. En un inici, va ser condemnat a 46 anys de presó, però la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional li va rebaixar finalment deu anys , fins als 36. De la mateixa manera, la sala d'apel·lacions també va rebaixar la condemna a, dels 53 anys de presó 43, i a, que ja es troba en llibertat condicional, i que mantenia la condemna de vuit anys de presó.La sentència descartava condemnar els tres supervivents de laper 16 delictes d'assassinat perquè cap dels tres tenia coneixement ni va participar d'aquestes accions terroristes. També donava per bons els fets provats en el, però matisava les condemnes d'Houli i Oukabir. Tots dos van ser condemnats per pertinença a, i estralls en concurs amb 29 delictes de lesions en relació amb l'explosió d'Alcanar. Però la sala matisava aquest delicte, cosa que explica la rebaixa de la pena de presó.I és que els jutges entenien que s'havia d'aplicar el concurs entre eli lesefectivament produïdes. Consideraven que la segona explosió d'va seri els terroristes no tenien intenció d'atemptar contra la integritat física de veïns, policies, bombers o operaris que treballaven en les tasques de recerca d'indicis i de neteja. Això implica que s'hagi imposat la pena pel delicte més greu en la meitat superior i no puguin ser sancionats per les lesions produïdes als 29 afectats. S'havia d'imposar, doncs, una pena de quatre anys de presó per aquests fets. El resultat és una rebaixa de la pena de deu anys els casos d'Houli i Oukabir. De tota manera, tots dos estaran un màxim de

