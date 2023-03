Voleu ser part de la solució contra els suïcidis? Aneu a veure «Alan»

", acostumava a dir-me la mare. I sí, per molt que de vegades ens resistim a pensar que som tant -o tan poc- importants com perquè les nostres accions i intencions tinguin un efecte (el que sigui) que vagi més enllà del nostre melic, la realitat és que tot transcendeix i tot compta. Prendre unaés fer política, igual que ho és, demanar una bossa de plàstic en un supermercat,, optar per l'autobús, tenir un animal de companyia o canviar de llengua depenent del receptor del missatge. I escric això sense cap mena d'intenció de fer judicis de cap mena ni sentències absolutistes.Evidentment que prendre una Coca-Cola en un bar no em converteix en una defensora del capitalisme, ni tenir roba del Zara em fa ser esclavista.Però el que està clar és que cada gest té un impacte. Per tant, tampoc comparteixo aquell discurs tan de moda del "¿he de ser jo qui em sacrifiqui quan les responsables d'aquest món de merda són les grans empreses?" o del "¿et penses que perquè jo recicli canviarà alguna cosa?". No cal que siguem uns obsessos intransigents amb uns principis rígids i inflexibles que anirien despullats a ple hivern abans de dur un conjunt amb el segell. Però tampoc cal que ens rentem les mans de tot el que passa, perquè en tant que habitants d'aquest planeta, alguna cosa hi tenim a veure, a dir i a fer.I tot aquest rotllo per dir-vos que encara que us sembli que no,I més si el que anem a veure té un missatge reflexiu amb vocació transformadora. És meravellós el poder que té la cultura per penetrar en les emocions i cultivar l'empatia sense que l'espectador gairebé ni se n'adoni. Això és important que passi, perquè de vegades només aconseguim adonar-nos de realitats concretes quan ens les presenten i representen en viu i en directe., és el regal més gran que ens poden fer.A mi, això em va passar quan Se'm posen els pèls de punta només de pensar que, potser, si l'alumnat de l'institut de Sallent on anaven els bessons de la tragèdia del passat dimarts haguessin vist aquest espectacle, el desenllaç que va esdevenir-se'n potser hauria acabat diferent. O potser no. No ho sabrem mai, ara, ja.El nou musical de la productora catalanade què us parlo s'inspira en la, aquellque patia per, simplement, ser. En el moment en què jo vaig veure el muntatge, el cas de Sallent no existia -i amb aquest existia interpel·lo directament els mitjans de comunicació, que sembla que només es recordin dels llastos feixucs que com a societat arrosseguem des de temps pretèrits quan passa quelcom sonat com el suïcidi de l'Ivan; perquè d'existir,bàsicament perquè abans de prendre una decisió tan dura i radical com la de posar fi a la pròpia vida, s'ha hagut de coure a foc lent un caldo de cultiu d'insults, vexacions, supremacies, silencis còmplices i mirades cap a una altra banda.Com us deia, el dia 4 de febrer, quan vaig anar a veure Alan, jo era conscient que. Però potser no m'havia sentit tan a prop de la seva realitat fins després de veure l'obra; una obra punyent i emotiva però també divertida i desimbolta que sacseja i esperona a parts iguals. Un muntatge que hauria de ser de visió OBLIGADA per a tots els adolescents d'aquest país.Sí; anar a veure Alan també és fer política. És advocar per a unaés una empenta a l'extrema dreta; és una escletxa més dins del túnel d'un sistema judicial fosc i anacrònic que fa impunes els agressors; és una sacsejada als assetjadors i als que no fan res per; és una abraçada a les famílies de les víctimes que ens han deixat, i una mà estesa a aquells, aquelles, aquells que cada dia es lleven sabent-se supervivents d'una societat que no els dona treva.Gent de Catalunya.Feu-ho per vosaltres i per la gent que estimeu. Feu-ho per tots els Alans i Ivans del món. I, per què no? Feu-ho també per la cultura. Per la música en català. Pel talent artístic de casa nostra. Feu-ho perquè creieu que, malgrat tot, sou part de la solució i del canvi que voleu veure en el món.

