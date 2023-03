Mossos i Guàrdia Civil registren les seus d'Ambulàncies Egara

Agents delsi lahan registrat aquest dijous al matí les seus que l'empresaté a Barcelona, Tarragona i les Terres de l'Ebre, tal com ha avançat el mitjà Crònica Global. Ambdós cossos policials han requisat documentació de l'empresa i han detingut el seu CEO,en una operació ordenada per l'Segons explica el mateix diari, els registres estarien relacionats amb la presumpta corrupció al sector "pilotada per". En concret, s'han fet registres a una vintena de seus de la companyia a la recerca de documentació i alguns investigats de la causa, encara sota secret de sumari, tindrien una implicació en els casos deli deAmbulàncies Egara gestiona des del 2006 part del transport sanitari delal, i des del 2015 a, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El proper concurs d'ambulàncies a Catalunya serà el 2025, una dècada després del darrer concurs envoltat de denúncies creuades entre empreses aspirants i sota el focus policial que ha d'aclarir si hi ha una possible "mala praxis" per part de l'empresa d'ambulàncies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor