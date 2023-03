La infermera del vídeo catalanòfob també va carregar contra el gallec a Galícia

A la infermera de lase li acumulen els problemes. Les últimes 24 hores ha estat en el punt de mira per un vídeo que ha penjat al seu compte de, ja eliminat, en què carregava durament contra l'obligatorietat de tenirper presentar-se a les oposicions per a infermera, ja que ella treballa com a subcontractada. Doncs bé, més imatges seves han sortit a la llum. Segons sembla, no només no li agrada que a Catalunya es necessiti saber parlar català per treballar en l'administració pública, tampoc li acaba de fer el pes que passi el mateix a cada comunitat autònoma que té un idioma propi de l'Estat.Amb un vídeo amb, al qual només es pot accedir a través d'aquesta resposta d'una altra usuària de la xarxa social, critica que, quan vivia a Galícia i preguntava en castellà, li responien en gallec. Al clip, apareix amb dues amigues més i totes fan la mateixa cara d'estupefacció quan expliquen el que els hi ha passat.De moment, pel clip sobre el català . El conseller Manel Balcells ha apuntat que les declaracions de les professionals són "intolerables en una servidora pública", i ha subratllat que el sistema sanitari "ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya". Per la seva banda,"No podem tolerar que dintre de les nostres instal·lacions, en horari laboral i amb l’uniforme de la institució es facin vídeos que no tenen a veure amb l’activitat assistencial", han emfatitzat. "No representen la institució ni el centre”, han conclòs. Finalment, qui també s'ha sumat a l'ofensiva ésque, segons ha avançat El Món, ha informat que la denunciarà per la via administrativa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor