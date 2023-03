Els partits del Parlament que van tancar el 2021 amb números vermells

és el grup delque va tancar el 2021 amb més números vermells, segons les memòries econòmiques corresponents a aquest any que avui publica el(BOPC). Concretament, el grup d'extrema dreta es va quedar amb gairebé -250.000 euros, tal com indica el compte de resultat que ha presentat.va acabar l'exercici amb més de 180.000 euros en negatiu. I també van registrar pèrdues, concretament -37.156 euros, i la CUP (-73.720). A l'altra cara de la moneda hi ha, amb un estalvi d'uns 73.000 euros,va tancar amb 14.690 euros positius, elamb 6.600 euros. Eles va quedar a 0 equilibrant totalment les pèrdues i els guanys.La formació d'va rebre un total de 839.800 euros endel Parlament per despesa de funcionament. D'aquesta xifra es va gastar 132.456 euros a les despeses del personal que treballa al, 12 persones. I la meitat de les subvencions, més de 450.000, els va destinar a "altres despeses d'activitat ordinària". I dins d'aquest concepte més de la meitat, 265.000, van anar a "aportacions".En el cas dels, el 2021 van rebre una subvenció de 659.853 euros per a despeses de funcionament. En Comú Podem han presentat dues memòries. La primera correspon al període des del gener al maig del 2021, amb uns nombres negatius de 180.000 euros que contrasten amb els 18.000 positius de l'any anterior. La segona memòria sobre el segon semestre de l'any, s'hi reflecteixen gairebé 200 euros en negatiu en el compte de resultats. Per la seva banda, Ciutadans va rebre 1.371.506 euros de subvenció. Les seves despeses van superar 1,4 milions d'euros. I destaca que el grup parlamentari va destinar gairebé un milió d'euros de la subvenció al partit polític. D'altra banda, va dedicar 420.000 euros per pagar la despesa del personal del grup.En el cas del Junts, tenia una subvenció de 2,2 milions d'euros i destaca que va destinar 1,8 milions al partit de Junts i gairebé 60.000 a, amb qui es va presentar a les eleccions. ERC justifica en la seva memòria econòmica que va rebre 3,1 milions de subvencions de la cambra catalana i gairebé íntegrament va a parar al partit. Els republicans argumenten en la memòria econòmica que el 100% de l'activitat econòmica del grup parlamentari "s'integra" a la comptabilitat del partit.La CUP va tenir una subvenció de 102.294 euros al grup parlamentari i ha transferit 120.000 euros al partit de la CUP "per la contraprestació de serveis de suport legal i tècnic". El grup del PSC va equilibrar totalment els seus números. Va rebre 2,8 milions de subvencions i en va destinar 2,3 al PSC i 35.800 al partit. I pel que fa al subgrup del PP, va rebre 102.000 euros de subvenció i se'n va gastar gairebé 109.000. Així doncs, obté un balanç negatiu d'uns 6.600 euros.Segons l'deldel Parlament, la cambra ha d'assignar als grups parlamentaris una subvenció fixa i una altra de variable, que determinen la Mesa ampliada, "tenint en compte la importància numèrica de cada grup i l'import global del pressupost". I també estableix que els grups i subgrups han de retre comptes cada any aportant la comptabilitat específica de la subvenció.

