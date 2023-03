Lildami: «El que va passar amb 'Supermercat' no s’ho esperava ningú i va ser màgic»

"En el cas de Supermercat va ser des del minut u, vaig tenir una rebuda que mai he tingut amb cap altra cançó i va ser màgic"

"Si hagués de triar una cançó preferida dins d'aquest disc, triaria Que això no acabi"

“En el cas deva ser des del minut u, vaig tenir una rebuda que mai he tingut amb cap altra cançó i va ser màgic”, diu Damià Rodríguez. Potser amb aquest nom no se’l reconeix, però quan li diem, ràpidament l’ubiquem i ens ve al cap una famosa melodia: "M’he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció dels congelats...".Lildami fa rap i pop en català. El 2022 va batre rècords amb la seva cançó Supermercat. Va pujar al podi sent el videoclip en català més vist de l’any. Ara, el cantant i també jurat del talent show de TV3 Eufòria, llança el seu, un recull musical al seu estil més raper, però també amb tocs de trap i pop.- Li he posat Dummy al meu últim disc per dues raons. Per començar, pel joc fonètic entre "dummy" que és com s'escriu i “dami”, que és com sona i com és el meu nom artístic. També li he posat Dummy fent referència als crash test dummies, que són els ninots de col·lisions que van dins dels cotxes quan proven si un cotxe funciona o no. Per això, s'enduen molts cops i moltes vegades acaben destrossats. Em va molar molt aquest simbolisme i el vaig voler aplicar per aquest disc.- Dins de Dummy, que és el meu tercer disc, podem trobar una varietat d'estils. Hi ha 12 cançons i no pots saber com sonarà la següent cançó perquè cadascuna és del seu pare i de la seva mare. Podem trobar temes que sonen a rap, altres a trap, alguns a superpop, altres temes que sonen molt als 80… Hi ha fins i tot una bachata! Així que si voleu descobrir, escolteu-lo i ja està.- El que va passar amb Supermercat jo crec que no s’ho esperava ningú. És molt difícil saber si una cançó funcionarà o si funcionarà tant com ho va fer Supermercat. La música crec que té un component d'atzar. Mai saps com la gent rebrà la cançó que just estàs traient. En el cas de Supermercat va ser des del minut u, vaig tenir una rebuda que mai he tingut amb cap altra cançó i va ser màgic. És una cançó que li tinc molta estima, però també toco de peus a terra, he de saber que això són coses que passen molt pocs cops.- No ho sé. No he fet el disc pensant en fer 12 cançons iguals a Supermercat, seria molt avorrit. Si hi ha alguna cançó que funcioni igual, el temps ho dirà. No tinc pretensions. Jo només faig música, per sort, puc fer la música que em diverteix i m’ho fa passar bé.- La número dos: Que això no acabi. La triaria perquè crec que és una cançó que barreja molt bé el rap i el pop. Jo sempre estic definint la música que faig com "música aquàtica", perquè dins de l'oceà estem entre el rap i el pop. Crec que és la cançó que més defineix això perquè hi ha rapejades ràpides, hi ha barres, però alhora també hi ha una tornada superpop.- Aquest any tornem a Eufòria, torno com a jurat el dia 10 de març. Tornem a la pantalla i estic molt content. Només que m'ho passi la meitat de bé que m'ho vaig passar l'anterior edició, que va ser una experiència inoblidable, ja haurà valgut la pena. Igual que faig amb la música, però, no m’espero res. Prefereixo no esperar res i així la vida sempre em sorprèn.

