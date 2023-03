Salut expedienta una infermera de la Vall d'Hebron per un vídeo catalanòfob

El vídeo ad'unas'ha fet viral en les últimes hores a les xarxes socials. A aquesta professional n'ha tingut prou amb menys de dos minuts per carregar contra el català a Catalunya. En el clip, la noia surt acompanyada amb dues treballadores més de l'hospital. Totes tres són de fora del país: venen a treballar des de Granada, Cadis i Sant Sebastià.El que més ha indignat els usuaris i usuàries d'internet és que les infermeres comenten que es plantegen presentar-se a lesd'infermera, cosa que dona a entendre que són subcontractades. El que emprenya, especialment, a una d'elles és que per a presentar-se a les proves necessiten el C1 de català, un requisit obligatori. La noia de Sant Sebastià assegura que, així i tot, ella s'hi presentarà, però la de Cadis, que surt al bell mig del vídeo, diu: ", perquè jo no ho faré".I no contenta amb això, la professional continua mofant-se d'haver de necessitar parlar en català per treballar a Catalunya: "Sí, demà començo a estudiar". Quan les seves companyes diuen algunes paraules en la llengua del territori, ella els etziba:El Departament deha reaccionat ràpidament a la polèmica. Ha deciditAixí ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter, el conseller Manel Balcells, que també ha apuntat que les declaracions de les professionals són "en una servidora pública". Alhora, ha subratllat que el sistema sanitari "ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya".Per la seva banda, la Vall d'Hebron també ha anunciat que investigarà el vídeo. "No ho podem tolerar que dintre de les nostres instal·lacions, en horari laboral i amb l’uniforme de la institució es facin vídeos que no tenen a veure amb l’activitat assistencial", han emfatitzat., han conclòs.

