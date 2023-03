Tornen a detenir Greta Thunberg en una protesta: «I ho continuaré fent»

L'activistaha estataquest dimecres a última hora juntament amb desenes de persones més durant una nova jornada de mobilitzacions enfront de les seus de diversos ministeris a Oslo,, en defensa dels, que protesta per la presència de dos parcs eòlics en els seus territoris.En els últims dies, els activistes havien bloquejat les entrades als ministeris d'Hisenda i de Petroli i Energia. Les últimes han estat les portes de les seus de Clima i Medi ambient i Indústria, que també han estat ocupades de manera pacífica, informa el diari suec Verdens Gang.Thunberg ha estat desallotjada de les portes de la seu del Ministeri d'Hisenda per segona vegada després que el dilluns la policia també hagués d'intervenir en les mobilitzacions. Posteriorment, ha acudit fins a l'edifici de Clima i Medi Ambient, d'on ha estat expulsada., ha dit.Les protestes, que van començar dijous passat, han obligat el ministre de Petroli i Energia,, a cancel·lar una visita oficial al Regne Unit, on estava previst participar en un esdeveniment amb el príncep Guillem. L'octubre de 2021, el Tribunal Suprem va dictaminar a favor d'una demanda presentada contra dos-un d'ells el de Storheia, el més gran de Noruega- al districte de Fosen, a Trondelag, en considerar quei amb això s'infringia el dret de la comunitat sami a exercir les seves tradicions.Per això, han sol·licitat que aquests dos parcs siguin desmantellats i es torni a l'estat natural de la regió. Mentrestant, Aasland ha ofert reunir-se amb els activistes, que exigeixen, en canvi, una trobada amb el primer ministre,, perquè fer-ho amb el ministre de Petroli i Energia és com fer-lo "amb una paret".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor