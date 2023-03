Viure «dignament» al voltant de Barcelona, 100 euros més car que fa un any

Infografia amb les principals dades sobre el Salari de Referència Metropolità del 2022 Foto: AMB

El salari mínim per poder viure "dignament" a l'és de 1.447 euros i només a la capital catalana és de 1552 euros. Això és el que marca el(SRM), l'actualització anual de l'indicador presentada aquest dimarts per, vicepresidenta de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'. En la mateixa línia, eltambé situava fa uns mesos el salari mínim català en més de 1.300 euros.La realitat és que viure alsde l'àrea metropolitana de Barcelona és cada vegada més car. I és que el mateix indicador no para d'elevar-se en els últims anys: el 2020 era de 1.322,52 euros el 2021 era de 1345,48 euros . De fet, el 2016, el primer cop que es va fer el càlcul de l'-un pressupost de les necessitats de cada família o persona per poder tenir una vida digna-, se situava en una xifra amb la qual ara és impossible viure: 1.048,87 euros.L'SRM actual també marcar una xifra que queda encara molt lluny del(SMI)a l', que aquest any s'ha elevat fins als 1.080 euros. Així ho ha aprovat aquest mateix mes de febrer el govern espanyol , que implica un augment del 47% en els darrers quatre anys i arriba al 60% del sou mitjà a l'estat espanyol. Per posar-hi perspectiva, quan es va iniciar l'estudi metropolità, l'era de 655 euros.L'informe de l'AMB també ha determinat les principals despeses de les famílies a la capital catalana i les ciutats del seu entorn. Així doncs, com és habitual, el cost més elevat és el de l'(46%) -(34%) més les despeses de la llar (12%)-, seguit de la despesa en(22%). Per contra, l'estalvi més clar ha vingut en l'-per la gratuïtat del P2 - i en el-per la gratuïtat de Rodalies i els descomptes en els títols -.

