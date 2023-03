En recerca i captura un sacerdot condemnat a més de 30 anys de presó per pederàstia

Recursos presentats

Judici i condemna

La secció quarta de l'Audiència Provincial de Pontevedra ha emès unade SegundoC.V., unsalesià condemnat a 32 anys i mig de presó per haver abusat sexualment de sis menors, i que no ha ingressat voluntàriament en la presó en el termini que se li havia donat. Segons han informat fonts judicials, "els nombrosos recursos presentats pel condemnat van provocar que es retardés l'inici de l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Xusticia de Galícia ()", que va ratificar el maig de 2022 la condemna imposada pel tribunal provincial l'octubre de l'any anterior.La sentència de l'alt tribunal gallec no va ser ferma fins a l'octubre de l'any passat i els recursos presentats van fer que l'Audiència Provincial de Pontevedra hagués de mantenir en suspens l'execució de la pena fins al novembre, moment en què es van iniciar els tràmits per al seu compliment. Aquests tràmits també poden ser objecte de recurs i ha de donar-se trasllat a les parts de tots els passos. Així, el procediment es va allargar fins dijous passat, moment en què l'Audiència de Pontevedra va donar al condemnat un termini "inajornable" de tres dies per ingressar a presó per complir amb la pena. "Com que no es va constatar que el condemnat s'hagi presentat a la presó per complir la pena privativa de llibertat imposada, l'Audiència ha emès una ordre de crida i cerca", han assenyalat fonts judicials.El mes de juliol, el condemnat va presentar un recurs de reposició en què al·legava que no se li havia notificat la sentència personalment (una cosa no requerida). El mateix mes va demanar la suspensió de la pena de presó mentre no es resolia el recurs de reposició, que va ser desestimat pel TSXG el 20 de juliol. El 28, el condemnat va presentar un recurs de revisió sobre la desestimació del recurs de reposició; el 21 de setembre el TSXG va emetre un acte en què el desestimava; el 22 de setembre va sol·licitar la nul·litat de les actuacions perquè entenia que els terminis no havien de començar a comptar des que es va emetre la sentència, sinó des que es van resoldre recursos; el 18 d'octubre, el TSXG va emetre un acte en què va decretar que no escau la nul·litat de les actuacions i va declarar ferma la sentència.Segundo C.V., sacerdot i encarregat d'activitats extraescolars a, va ser jutjat el juliol de 2021 en l'Audiència Provincial de Pontevedra. A l'octubre d'aquest any, el tribunal dictava sentència condemnant-lo a penes que sumaven 32 anys i mig de presó, i a, per haver abusat sexualment de sis menors, alumnes del col·legi religiós. A més a més, va establir la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb les seves víctimes entre quatre i nou anys, i també va serper a l'exercici de càrrec, professió o ofici que requereixi contacte amb menors.L'Audiència va considerar provat que, durant un campament a la localitat de Cambados, en una peregrinació a Santiago de Compostel·la i en la seu d'una associació juvenil vinculada al centre educatiu, l'acusat va fera diversos menors, aprofitant la seva condició de superioritat, en ser professor dels joves i monitor en les seves activitats extraescolars. En total, l'Audiència assenyala que van ser sis els nois afectats, i que sobre ells Segundo C.V. va cometreEn tots els casos, ha assenyalat el tribunal, es va donar la circumstància agreujant d'abús de superioritat.Els magistrats van atorgari van rebutjar que haguessin denunciat els fets guiats per un ànim espuri o per interès de perjudicar l'encausat. Al contrari, en la seva resolució van recordar que l'acusat "no era només un professor," i els menors no van guanyar res denunciant els fets, sinó que, per contra, "van sofrir les insídies i menyspreus d'altres companys que els van dir mentiders". El maig de 2022, el TSXG va ratificar la condemna i va rebutjar el recurs presentat pel condemnat, declarant ferma la resolució a l'octubre.

