La situació d'alerta perja és una realitat consolidada a bona part del país. L'excepcionalitat per la manca d'aigua decretada pel Govern ja ha entrat en vigor a 224 municipis que engloben uns sis milions d'habitants. Entre altres implicacions, s'estipularà la reducció del 40% de l'aigua per a, del 15% per a usosi que es destini menys recursos hídrics per a usos lúdics.Si bé l'ús d'aigua deencara no està limitat, i per poder fer-ho caldria decretar el màxim nivell d'alerta, l'escenari d'emergència, cal estalviar aigua en tots els entorns, també a les cases. Per això, a continuació repassem elspresents a la guia de l'(ACA) per reduir-ne el consum a les llars del país.La mesura més simple i senzilla d'acomplir és tancar l'. Sí, és imprescindible fer-la servir per a moltes accions del nostre dia a dia, però és cert que en moltes ocasions queda oberta mentre no s'està utilitzant l'aigua. Per exemple, mentre enso mentre, segur que en més d'una ocasió hem deixat l'aixeta rajant aigua.En cas que tinguem un dipòsit de doble descàrrega al, és sempre preferible utilitzar el més petit per reduir el consum d'aigua. En cas que només es compti amb un sol botó, l'ACA explica que un bon truc d'estalvi és col·locar una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins el. Així, s'evitaran gastar tres litres d'aigua per cada. Una altra mesura sempre necessària és no fer servir elde paperera.Elsde baix consum són la millor opció tant de present com de futur, i per això és molt recomanable situar-los com a prioritat quan se substitueixen els que tenim a casa. Compten ambque també ajuden a no consumir tanta aigua. L'ACA situa un exemple molt clar: unaantiga gasta uns 200 litres d'aigua i una de baix consum només 50.Tant amb la rentadora com amb elés important fer-los servir quan estiguin plens i seleccionar el programa adequat en funció del tipus dei de. Si no es té cap electrodomèstic per, la millor alternativa és omplir una mica la pica amb aigua i sabó i netejar els plats tots de cop. Llavors, es poden esbandir sense obrir l'aixeta al màxim.Sí, a tothom li agrada fer-se unrelaxant de tant en tant, però la situació de sequera és delicada i cal actuar amb consciència. Per això, l'ACA recorda que unaplena gasta 300 litres d'aigua mentre que en unase'n gasten només 50. Els dispositius reguladors d'aixetes de les dutxes també poden estalviar la meitat d'aigua. Per altra banda, l'ACA també proposa guardar en un recipient l’aigua que surt freda de la dutxa mentre esperem la calenta i aprofitar-la per regar les plantes.En la mateixa línia, és important reutilitzar l'aigua en diferents àmbits. Per exemple a la cuina, quan netegem o rentem, o quan elso cuinem al. Si no ha estat salada o se li ha afegit algun altre producte, es pot fer servir també per regar les plantes. Per altra banda, l'ACA demana no utilitzar laper rentar el-es poden gastar fins a 350 litres d'aigua- i recomana anar a un túnel de rentat, que solen disposar d'instal·lacions que reciclen l'aigua.

