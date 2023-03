Cinc menors detinguts per una agressió sexual a una companya de classe a Rubí

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc menors d'edat per l'agressió sexual a una companya de classe,. L'assalt, segons publica El País, s'hauria produït en un canvi de classe i amb un professor a l'aula, que no es va adonar de res del que passava., la mateixa edat que la jove assaltada a classe. La seva mare ha estat qui ha denunciat els fets als Mossos.Segons el seu relat, els nois haurien rodejat la menor d'edat aprofitant un canvi d'aules entreque comparteixen assignatura. Tot segons el que ha explicat ella, la seva filla va ser rodejada pels cinc nois, que la van tirar a terrar i diversos van aproximar els. Diversos testimonis corroborarien el fet que un professor estava a dins de l'aula quan va passar això, però no es va adonar de la situació.La jove, quan va intentar desfer-se d'ells,agressors sexuals, que la va tornar a tirar a terra. Ara per ara, la investigació segueix el seu curs després de la detenció dels menors per part dels Mossos.

