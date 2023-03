L'atur puja en 2.600 persones a l'Estat

Repunt de l'atur de persones sense feina anterior

1.400 aturats joves més

Un 15% de contractes menys

Un 14% de treballadors temporals

Catalunya ha tancat el febrer amb unai un. Les llistes d'afiliats han sumat 25.600 treballadors més (+0,7%) fins als 3,6 milions de treballadors, la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004, segons ha informat el Ministeri de Seguretat Social aquest dijous. El repunt de la creació d'ocupació suposa undesprés dels descensos registrats el gener (-37.600) i el desembre (-2.100). En comparació amb el febrer de l'any passat, hi ha gairebé(+2,8%). En canvi, l'atur s'ha mantingut estancat amb una lleugera baixada de 356 treballadors (-0,10%), després de l'augment del gener. Amb relació al 2022, hi ha(-5,5%).Segons els registres del Ministeri de Treball i Economia Social, durant el segon mes de l'any s'han superat els 350.000 desocupats (351.288), però s'ha tornat a marcar el. En aquell moment, hi havia 290.000 persones sense feina apuntades als serveis d'ocupació.De la mateixa manera,en aquest mes amb 3.603.745 empleats que cotitzen a Catalunya. Després del sotrac del gener pel final de la campanya de Nadal, el món del treball acostuma a repuntar el febrer. L'afiliació ha crescut en aquest mes des del 2014.El mercat laboral català ha anotat, on s'han registrat 157 aturats més. Amb relació al gener, la desocupació ha caigut amb més força a Lleida, amb un descens del 0,89% i de Tarragona, on ha baixat un 0,55%. També s'han registrat menys aturats a Girona (-0,35%). Si es compara, però, amb els registres del 2022, també lidera el descens de l'atur Lleida (-11,8%) i Tarragona (-10,4%). En tercer lloc, se situa Girona (-9%) i, per últim, Barcelona (-3,6%).En l'últim mes,, que ha acabat amb un mínim increment del 0,09%. Amb tot, s'ha situat novena en la llista de comunitats amb més descensos, liderada per Aragó (-2,13%), Astúries (-1,41%) i Castella i Lleó (-1,23%). A l'Estat, el nombre d'aturats ha registrat un increment de 2.618 persones en comparació amb el gener, però s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions. El nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també ha pujat amb 88.918 afiliacions més que al gener. Amb relació a l'any passat, però, hi haLa mitjana d'afiliats a la Seguretat Social és de 20.170.142 persones, la més elevada de la història d'un mes de febrer.En comparació amb el gener, el descens de l'atur català s'ha donat a tots els sectors, menys entre les persones sense una feina anterior (+1.800). El sector serveis ha concentrat un descens de 1.048 treballadors. També ha registrat descensos la indústria (-377), i, en menor mesura, la construcció (-25) i l'agricultura (-5).(57%), i s'han tornat a situar per sobre del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (200.499). En els últims 30 dies, les llistes de l'atur han perdut 600 dones i han guanyat 300 homes.Al febrer, hi havia un 4,85% menys de dones i un 6,3% menys d'homes desocupats que el 2022. En canvi, el pes dels joves de menys de 25 anys s'ha mantingut amb suau augment de vuit dècimes fins als 22.397 aturats. Pel que fa al col·lectiu de treballadors, Catalunya ha tancat el segon mes del 2023 amb 743 aturats més (+1,07%) que el mes anterior.amb menys signatures, però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 44% del total. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any. En aquest mes, doncs, s'han signat 184.524 contractes a Catalunya, un 15,3% menys que fa un any. En els últims 30 dies també s'ha notat un descens de 1.342 firmes.Durant el mes de febrer s'han formalitzat, el que representa un 0,6% menys que el mes anterior, un canvi respecte de l'increment del gener (+7,4%). Així, el total de contractes s'allunya dels màxims de més de 130.000 firmes indefinides de finals d'estiu. Amb tot, en relació amb el febrer del 2022, la contractació indefinida creix (+31,3%) amb 19.536 signatures més, tot i que a un ritme inferior que el mes anterior (+76%). Seguint aquesta lògica,en un any, amb 52.329 firmes menys, fins als 102.586 del febrer.La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.084.802 contractes, dels quals 493.200 (45,5%) han estat indefinits. A Espanya s'han signat 176.359 contractes indefinits més que l'any passat (+55,66%). En canvi, els temporals han sigut 591.602, un 47,52% menys. Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest any s'apreciaperquè el percentatge d'afiliats amb contracte temporal retrocedeix fins al mínim històric del 14%. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat ha passat del 53% al 22%.

