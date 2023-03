El president de l'Audiència Nacional aconsellava el número 2 d'Interior del PP en plena investigació de l'operació Kitchen

després que una el jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional aixequés el vel a una cadena de missatges de WhatsApp de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, qui era el número 2 del Ministeri de l'Interior quan governava el Partit Popular. Diversos mitjans espanyols han pogut capbussar-se en les converses de Martínez, a qui la Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per malversació, encobriment i delictes contra la intimitat, en el marc de l'Operació Kitchen.Entre aquests missatges de WhatsAppEn gairebé un any, l'ex-número 2 d'Interior va demanar a Navarro informació sobre la investigació, evidentment sota sumari o altres detalls com quina creu que seria la posició de la Fiscalia. Navarro, a més,Tal com han pogut comprovar en llegir els missatges, el president de l'AN no es nega en cap moment a totes les peticions que li fa Martínez. És més, respon amb frases com "ja et diré alguna cosa quan ho sàpiga".a qualsevol de les peticions i ha afirmat que "no li va fer cas". Això sí, en declaracions a la mateixa emissora, ha admès que "potser" va pecar "de certa imprudència" en parlar amb una persona que considerava "desvalguda".A banda, les converses també recullen com Navarro i Martínez van quedar per compartir un sopar plegats la primavera del 2019,, volia prescindir del número 2 d'Interior per la seva vinculació amb l'operació Kitchen. "Moltíssimes gràcies per tot! A sopar a casa quan veniu? Tinc el Vega Sicilia reservat", comenta l'exsecretari d'Estat de Seguretat.

