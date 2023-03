La ferotge crítica de Martin Copper, inventor del mòbil: «És de bojos veure com es travessa el carrer mirant la pantalla»

Fa 50 anys,va fer la primera trucada de la història amb un d'aquests terminals, ja preveia que tothom n'acabaria portant un a la butxaca. Ara bé, per a, l'enginyer nord-americà que acabaria revolucionant el planeta per sempre, no s'imaginava ni de bon tros fins a quin punt acabaria generant tanta addicció a les pantalles."M'horroritza veure gent que travessa el carrer mirant el mòbil. És de bojos!", confessa Cooper en una entrevista amb l'ACN des del Mobile World Congress de Barcelona., que el 1973 va trucar la competència amb un Motorola que pesava un quilo, admet que està "decebut" per la pèrdua de privacitat derivada dels mòbils. Amb tot, creu que les aportacions positives d'aquests telèfons superen els seus perjudicis, fins i tot pel que fa als menors."És inevitable que els nens tinguin mòbil", assenyala Martin Cooper, que assegura que no es pot deixar els menors "al marge" d'una tecnologia indestriable de la vida diària. "El que hem de fer és eliminar les parts dolentes,, amb mòbils només per a nens", defensa l'enginyer, que considera que això és "un gran mercat" que les empreses podrien explorar."Cada tecnologia porta inconvenients, però si ho poses tot en equilibri, el bo i el dolent,, afirma. De fet, segons ell, els telèfons també revolucionaran el sistema educatiu, i cal trobar noves maneres d'ensenyar per poder competir amb el terminal que els joves porten a les mans, i des d'on poden accedir "a tota la informació del món".Cooper diu que se'n recorda "molt bé" de la primera trucada mòbil, que va fer a un directiu de Bell Systems, la seva competència, mirant el número a l'agenda de paper que portava a la butxaca. L'enginyer nord-americà també admet que algunes persones estan "enganxades" al mòbil –com la seva dona, de qui diu que sempre està mirant la pantalla- però confia que les noves generacions seran capaces de gestionar-ho millor.Martin Cooperal cos humà. "És inevitable", diu, afirmant que els terminals ja són "una extensió de la personalitat" de cada usuari.

