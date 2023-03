Notícies de l'1 de març de 2023

Pujol demana «una gran mobilització» a favor del català, que veu en perill L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha expressat que el català "torna a estar en perill greu". "Catalunya la salvarem a través nostre", ha clamat, tot afegint que el país necessita "una gran mobilització popular general". Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la presentació del llibre L'última conversa, que recull el darrer diàleg a Queralbs entre ell mateix i el traductor Ko Tazawa, que va morir a finals de l'any passat. Entre altres qüestions, en aquesta conversa reflexionen sobre l'honor: "Com es guanya i com es perd, o com t'ajuden a perdre'l o procuren que el perdis", ha explicat.

Jordà allunya restriccions d'aigua més severes: "Per fer-ho, no hauria de caure ni una gota en un any"



La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha indicat aquest dimecres que "no hauria de caure ni una gota" d'aigua en un any per introduir restriccions "més severes". Malgrat tot, ha alertat que la sequera actual és una situació "sense precedents". "Portem 29 mesos que no plou com ha de ploure. Després del Glòria no ha tornat a ploure mai més com hauria de fer-ho", ha sentenciat la consellera en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha remarcat que cal remuntar-se al 1905 per trobar aquests registres "tan desastrosos". Jordà també ha explicat que dels 67 municipis de més de 20.000 habitants, només 26 tenen en regla el pla d'emergència per sequera.