Un quadre de Picasso es ven en una subhasta de Londres per més de 20 milions d'euros

(fillette au bateau, el nom original en francès) és el quadre de Pablo Picasso que ha estat venut en subhasta aquest dimecres per 18,1 milions de lliures (en euros, més de 20 milions), segons ha informat la casa de subhastes Sotheby's. Un dels més cars de la història creat per l'artista malagueny."L'alegre retrat de Picasso de la seva filla, fent la seva primera aparició en una subhasta des del 1999, quan va ser venut per Sotheby's per 3,7 milions com a part de la col·lecció de Gianni Versace de 25 obres de Picasso", ha publicat Sotheby's a xarxes socials.El quadre, dedicat a la filla de l'artista, Maya,quan aquesta tenia dos anys i mig. El pintor representa Maya a l'alçada dels ulls i en capta el caràcter a través del moviment implícit, mentre que el seu rostre es representa amb la distorsió cubista que era habitual als quadres de Picasso d'aquesta època.L'artistai posteriorment va passar a ser propietat de Gianni Versace, abans de ser venut per Sotheby's el 1999 com a part de la col·lecció de 25 obres de Picasso. Noia en una barca és el primer retrat de Maya que surt a subhasta des del 1999, com assenyala l'empresa.Picasso va pintar catorze retrats de Maya,en què la seva alegria com a pare troba una expressió commovedora en la seva alegria com a artista. La reaparició de l'obra al mercat coincideix amb la mort de Maya Ruiz-Picasso el 20 de desembre del 2022, als 87 anys. L'obra es podrà veure a Sotheby's Hong Kong (del 5 al 7 de febrer), Nova York (de l'11 al 15 de febrer) i Londres (del 22 de febrer a l'1 de març).

