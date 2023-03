Municipis feministes: així es distribueixen les entitats i els serveis d'atenció a les dones

Més de 1.000 entitats de dones a Catalunya

Distribució municipal de les entitats de dones a Catalunya

Distribució comarcal de les entitats de dones a Catalunya

Activitats que desenvolupen les entitats de dones a Catalunya

Més de 100 serveis d'informació i atenció a les dones

On se situen les oficines dels Serveis d'Informació i Atenció a dones?

Distribució comarcal dels serveis d'informació i atenció a dones (SIAD)

Casos d'atenció dels Serveis d'Informació i Atenció a dones per comarques

Com és el perfil de dona atesa?

Catalunya és un país on eli l'són dos pilars fonamentals. Associacions, entitats i col·lectius es reparteixen per totes les comarques del país. Un moviment en xarxa que també existeix en l'àmbit delConcretament, hi haque treballen en favor de la igualtat i dels drets de les dones. N'hi ha almenys una a–el 47% del total-, però en molts casos, especialment en els territoris més rurals, tenen una vocació supramumunicipal oA més, totes les comarques del país tenen almenys un(SIAD). En conjunt, n'hi ha, de titularitat municipal o comarcal, informen i assessoren en àmbits com la salut, la feina i l'habitatge, entre altres.Segons l', l'organisme encarregat de recollir i organitzar aquestes dades, un dels seus objectius principals és el reconeixement de les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat i el foment de la seva participació de tots els espais consultius.A Catalunya hi ha. Concretament, són 1.071 repartides en 446 municipis. I és que, tal com destaca l'Institut Català de les Dones, la participació és també una forma d'apoderament femení, d'incrementar la seva autonomia i de potenciar el seu enfortiment social i polític.El mapa municipal dibuixa un territori amb un. Evidentment, els grans nuclis urbans aglutinen un major nombre d'entitats a causa de la concentració de publicació. Però cada vegada són més elsque aposten per l'associacionisme vinculat al feminisme i a la igualtat. A més, en molts casos les entitats sumen dones de diversos pobles o, fins i tot, del conjunt d'una comarca.Evidentment, elés la comarca amb més entitats, seguida del, eleli el. Però cal destacar que hi ha fins aambals seus municipis.La diversificació territorial del feminisme català s'observa en la tipologia de les activitats que desenvolupen aquestes entitats. Dinàmiques com la protecció i l'ajuda enfront a lao la reivindicació delssón una constant en la majoria de les entitats. Sensibilitzar i donar prioritat a aquestes qüestions constitueix una màxima en aquestes associacions. Però, a més, s'observen activitats que evidencien un context específic, depenent del territori.Des del foment del món rural i l'artesania fins a la interculturalitat o l'emprenedoria i direcció d'empreses, les temàtiques d'aquestes associacions pretenenen una gran diversitat de qüestions des d'una perspectiva feminista.L'ICD recull(SIAD) del país. En formen part tots aquells organismes, de titularitat municipal o comarcal, que informen sobre qualsevol matèria, com pot ser salut, treball, habitatge, serveis i recursos a les dones, i, si és precís, deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables.Clicant sobre els punts apareix la informació de cada centre: adreça, telèfon, correu electrònic...La majoria delscatalans depenen delsi es localitzen en aquells municipis de més de 20.000 habitants. Entre altres funcions, destaca la labor d'aquests organismes a l'hora d'oferir serveis per a laA més dels serveis adscrits al SIAD, l'ICDd'alguns municipis, com per exemple les 10 que apareixen adscrites als PIAD, és a dir, als punts d'Informació i atenció a les Dones (un organisme depenent de l'Ajuntament de Barcelona).Si es posa el focus en la, cal destacar que totes les comarques del país, també aquelles amb menor població, tenen com a mínim un SIAD.La labor social que desenvolupen aquest tipus d'organismes també es pot apreciar quan les consultes estan relacionades amb. Al següent mapa comarcal s'inclouen, a més de dades generals d'atencions, aquelles que estan relacionades amb algun tipus de violència contra la dona.Les 146 oficines del SIAD van realitzar entre 2019 i el primer semestre del 2022 més dearreu del paísConcretament, són, segons les dades de població a Catalunya del 2021.En més de 80.000 dels 370.000 casos d'atencions d'aquest període, les dones ateses van acudir pera aquests centres. No obstant això, en molts casos també són derivades a través dels(en quasi 100.000 de les atencions totals),(32.000 atencions) o els(27.864).Respecte al perfil de dona atesa, en més deld'atencions es tractava de dones d'; a més, quasi la meitat acostumen a ser. D'altra banda, dels 94.000 casos en els quals consta la professió de la dona atesa, en un 29% són treballadores de serveis i venedores de comerç.L'existència tant d'entitats enfocades a les dones com de les oficines que formen part dels SIAD, o d'altres organismes similars, ajuden a construirAquests espais segurs proveeixen a les dones un suport crucial per avançar cap a la igualtat real.