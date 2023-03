Pujol demana «una gran mobilització» a favor del català, que veu en perill

El retorn de Pujol a l'esfera pública

L'expresident de la Generalitatha expressat que. "Catalunya la salvarem a través nostre", ha clamat, tot afegint que el país necessita "una". Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la presentació del llibre, que recull el darrer diàleg a Queralbs entre ell mateix i el traductor, que va morir a finals de l'any passat. Entre altres qüestions, en aquesta conversa reflexionen sobre l'honor: "Com es guanya i com es perd, o com t'ajuden a perdre'l o procuren que el perdis", ha explicat.La convocatòria, a l', ha aplegat desenes de persones i l'organització s'ha vist obligada a canviar la sala on estava previst que es fes l'acte. Així i tot, a la nova sala encara hi ha hagut desenes de persones que s'han quedat dempeus als passadissos per seguir la conversa de l'expresident.La lingüistaha definit aquest llibre com una "" en què Ko Tazawa mostra la seva "generositat i compromís" amb Catalunya i Pujol fa una anàlisi política "lúcida". La vídua de Tazawa,, ha explicat que la parella es va conèixer amb Pujol a Queralbs un estiu, quan l'expresident els va enviar un missatge per anar a fer el cafè. A partir d'aleshores van teixir una amistat que anaven cultivant cada estiu. Un tret comú entre els dos personatges? "L'amor per treballar molt", ha expressat Yoshiko Tazawa.Després d'haver patit unel setembre de l'any passat, pel qual va ser intervingut d'urgència, Pujol ha intensificat les seves aparicions davant dels focus mediàtics. Un canvi de rumb des que va esclatar l'escàndol pels. El juny del 2021, l'Audiència Nacional va decidir enviar a judici la família per organització criminal.L'última aparició va ser fa unes setmanes, quan va presentar davant la llibreria Ona de Pau Claris de Barcelona el llibre, que recull els articles que va escriure des de la presó entre el 1961 i el 1962. Abans, el 13 de desembre, va assistir a l'acte del 90è aniversari del Parlament, on va seguir el ple solemne des de la tribuna de convidats, mentre que la resta d'expresidents de la Generalitat i del Parlament es van situar a les llotges reservades per a les autoritats.

