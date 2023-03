Mor als 90 anys Joan Vallès, mític actor d'«El Cor de la ciutat»

Dol a "" i al món de la cultura en general. L'actor de teatre, cinema, televisió i doblatgeha mort aquest dimecres als 90 anys, segons ha anunciat l'. En una piulada a Twitter, l'entitat ha lamentat la pèrdua de Vallès, que en va ser membre fundador i el primer vicepresident.Vallès es va formar a l'i va participar en obres com Tartan dels Micos contra l'estreta de l'Ensanche (1976), Pigmalió (1981) o L'Hostal de la Glòria (1992). L'última obra on va participar va ser L'honor és nostre, Sr. Espriu!, dirigida per Jordi Dodero i Ernest Serrahima l'any 2013.En televisió, el seu paper més rellevant va ser el d'a la sèrie El cor de la ciutat, que va representar entre el 2002 i el 2005. Tanmateix, Vallès va compaginar la seva feina amb una de les seves passions: els castellers. Provenia d'una nissaga castellera de l'Arboç que es remunta a finals del segle XIX, el qual el va portar a formar part dels

