No caldrà agafar les ulleres de sol ni la gorra aquest dijous. S'espera unarreu de Catalunya, amb unes temperatures que romandran baixes. Només una nova caiguda de la cota de neu al quadrant nord-est poden animar el dia pels homes i les dones del temps.La nuvolositat serà menys compacta al sud, però no negociarà el seu protagonisme. Portarà algunesa la meitat est i alguna nevada al Pirineu i Prepirineu, tot i que no deixaran grans acumulacions. La temperatura mínima pujarà lleugerament i la màxima baixarà, pel qual s'espera una certa estabilitat al llarg de la jornada.Pel que fa a la mar,després de dies d'una gran intensitat i, fins i tot, agressivitat als extrems del país. Bufaran, això sí, lai elen aquestes zones.

