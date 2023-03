El govern Colau obliga a retirar uns ferros anti-sensesostre en un centre de serveis socials

Fins fa uns dies diverses persones utilitzaven aquest espai per dormir-hi a la porta de serveis socials de Poble-sec. Avui hi trobem això.



L'estratègia de @BCN_SantsMont per acabar amb la pobresa és no mirar-la a la cara? pic.twitter.com/FCEQBxzqIY — Marta Pérez Fargas (@MartaPfargas) March 1, 2023

Embolic a l'Ajuntament de Barcelona per la instal·lació de nous obstacles per evitar que persones sense sostre tinguin un lloc on estirar-se al carrer. N'hi ha centenars d'exemples d'aquests elements a la ciutat. El més habitual, però, és trobar-los a propietats privades, com finques o entitats bancàries. El més insòlit és el cas que s'acaba de detectar: un seguit de. Un racó en què era habitual trobar persones dormint al ras.Ara, arran de les preguntes de Nació sobre aquesta mesura,i que es rectificarà d'immediat. "Aquesta instal·lació no compta amb l'aprovació política de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament ni tampoc del districte de Sants-Montjuïc i, per tant, es revisarà aquesta decisió", expressen fonts oficials. En concret, des de l'executiu s'anuncia quede la façana de l'edifici de serveis socials.La decisió, doncs, es relaciona més amb un moviment intern del centre que no pas amb una instrucció política. El que és clar, però, és que les estructures de ferro s'hi van col·locar per evitar que hi pernoctessin persones que dormen al ras.Els treballadors de la botiga de mobles, els de la tintoreria, els de l'espai de recepció de paquets. Tots els comerciants del carrer del Roser, al barri del Poble-sec de Barcelona, confirmen que en aquests espais que ara ocupen unes barres de metall entrelligades. I apunten que això va es va tallar d'arrel quanes va procedir a la instal·lació dels ferros.La situació s'ha donat tan sols una setmana després que la Fundació Arrels , comptant amb la participació d'alumnes de 14 centres educatius, detectés fins a. Ho van plasmar en un mapa interactiu . Arran d'aquest recull d'obstacles contra les persones que dormen al ras, la fundació va denunciar que això evidenciava "la criminalització" sobre les persones que viuen al carrer.

