El govern espanyol carrega contra el trasllat de Ferrovial

La multinacional del sector de les infraestructures i beneficiària de múltiples contractes públics a Espanya,, ha anunciat aquest dilluns quei el govern de l'Estat s'ha llançat en tromba a reclamar-li que clarifiqui la seva continuïtat i compromís amb el país. "", ha defensat la portaveu de l'executiu,En la mateixa direcció s'han expressat la vicepresidenta primera i ministra d'Economia,; la vicepresidenta segona,; la ministra d'Hisenda,; la de Transports,; el d'Agricultura, Pesca i Alimentació,; la de Drets Socials i líder de Podem,; el portaveu socialista al Congrés,; i el de Podem,. La llista és llarga i el malestar del govern de coalició espanyol, notable.El portaveu socialista Patxi López ha sortit asserenar l'ambient i ha assegurat que Ferrovial no marxa perquè l'Ibex35 se li hagi quedat petit i ha defensat que. Si bé, el seu homòleg de Podem, Pablo Echenique, ha emprat un to oposat i ha advocat pera l'empresa si es trasllada definitivament per evitar responsabilitats fiscals.El consell d'administració de Ferrovial va proposar dimarts una fusió entre la matriu i, una societat anònima neerlandesa que ja és titular del 86% dels actius de la companyia, per traslladar el domicili social d'Espanya als Països Baixos. Si bé, la decisió encara ha de passar per votació i

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor