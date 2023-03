Mor l'artista terrassenc Floreal Soriguera

L'Ajuntament acull la capella ardent

Una figura reconeguda a la ciutat no només pel seu vessant artístic si no també com a referent social i cultural. Des que s'ha conegut la seva mort, han estat nombroses lesexpressades a les xarxes socials, recordant-lo com una persona que ha fet molt per Terrassa, per la seva gent i la seva cultura.En aquest sentit,, ha manifestat que "la seva mort ens deixa un buit molt gran, ja que perdem una figura clau de la pintura terrassenca, però també una personalitat fonamental per a entendre l’art i la cultura de Terrassa a cavall dels segles XX i XXI en múltiples facetes artístiques. I no només perdem un gran artista, també ens deixa una gran persona que sempre ha estat implicada i compromesa socialment amb la ciutat i que ha contribuït a fer de Terrassa una ciutat millor, més culta, creativa, curiosa, desperta i solidària".De fet va ser un dels impulsors de la recuperació deli de lai també el primer president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ().

L'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb la família, ha decidit habilitar aquest dijous el Saló de Sessions de l'edifici consistorial com a capella ardent del pintor, artista i activista sociocultural terrassenc Floreal Soriguera, el Suri, mort avui dimecres a l'edat de



Qui era El Suri?

Exposició pòstuma

95 anys. El fèretre serà presentat al Saló a les 11 h, que serà quan s'obri la capella ardent.Les persones que vulguin acomiadar-lo, així com traslladar el condol a la família, podran fer-ho en l'horari habilitat,de forma ininterrompuda. Tothom qui ho vulgui, a més, podrà signar en el llibre de condolences, que s'instal·larà en el mateix Saló de Sessions consistorial.La cerimònia de comiat està prevista per al proper, al Temple Multiconfessional del Complex Funerari municipal (ctra. de Montcada, 789), a les 12 h.Floreal Soriguera vaa la Bastide de Roroux (França), on el seu pare, el terrassenc Josep Soriguera, lliurepensador, vegetarià i d’idees anarquistes, havia desertat per no participar en la guerra del Marroc., l’any 1931, on el nen Floreal Soriguera comença els seus estudis.El 1941, amb catorze anys, entra a l, on treballarà amb mestres com Tomàs Viver, Josep Rigol i César Cabanes. Com a estudiant de l'Escola, comença a realitzar els seus primers viatges per la península, visitant museus ¡ monuments de diferents ciutats i pobles. Aquests viatges tindran una influència decisiva en la seva formació.Fa el servei militar a Tarragona, on seguirà estudiant, a l'Escola Taller d'Arts, amb els mestres Jaume Saumells, Gonzalo Lindin i l'escultor Rebull. La primera mostra individual arriba el 1949, a laon seguirà exposant cada any, ininterrompudament, fins el 1970.Aquesta primera època es va decantar per lL’any 1950 va començar a viatjar i després de recórrer Europa, va decidir abandonar progressivament el realisme, per passar delAls anys setanta del segle XX, el seu estil pictòric deriva cap a l'estudi de la naturalesa i del pas de les estacions, adquirint un marcat protagonisme. Es tracta, possiblement, del període artístic que més ha caracteritzat la pintura de Suri i que potser més l''ha popularitzat entre molts terrassencs.La dècada del anys setanta serà també la de màxima dedicació als moviments dea la organització de happenings, festes tradicionals i vivencials. El 1980 ingressa a la universitat, on cursarà la carrera a lafins el 1985. A partir de 1985, en l'etapa post-universitària, la seva activitat pictòrica gaudeix d'una gran creativitat, i pot considerar-se que assoleix ja plenament la seva maduresa artística.Impulsor del moviment veïnal de Terrassa, és president honorífic de l’Associació de Veïns de Ca N’Aurell i l'any 1995 l’Ajuntament el va nomenar fill adoptiu, juntament amb la seva companya, Maria Dolors Duocastella.L’exposició ja previstapermetrà als terrassencs acostar-se a l’obra pictòrica de l’autor. L’exposició es podrà veure del 8 d'abril al 4 de maig de 2023 a la Sala Alavedra d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals; del 28 d'abril al 13 de maig a les Sales 3 i 4 de LaFACT -Factoria Cultural Terrassa; del 28 d'abril al 31 de maig al Centre Excursionista de Terrassa; i també a d’altres espais com el Centre Cultural El Social, l’Escola Municipal d'Art i Disseny, l’Escola El Cim, l’Escola Tecnos i la Societat Coral Els Amics.

