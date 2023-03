💥 @WakaSabadell masclistes! Assenyalem la discoteca de #Sabadell per promoure un model d'oci masclista i racista.



💸🤝🏽 I a @FECASARM, la patronal d'oci nocturn que li dona suport.



🔥 El #8Març i tot l'any assenyalem els responsables de perpetuar la violència masclista! pic.twitter.com/mKjwjMZxGN — Arran (@Arran_jovent) March 1, 2023

L'organització juvenilha tornat a apuntar contra. Membres de l’entitat han assaltat el local perde la terrassa. Una acció que ha justificat per assenyalar el negoci comHa recordat, amb la publicació de notícies als mitjans de comunicació, que la sala acumulai ha especificat que només el 2022 va aplegar. Un acte que Arran ha emmarcat dins els actes de lai com a denúncia “cap a l’auge de la violència masclista i dels”. La protesta també ha apuntat contra Fecasarm, la patronal de l’oci nocturn.d'Arran Sabadell contra Waka Sabadell, que es troba al terme municipal de Sant Quirze del Vallès. A finals de 2022, va impulsarque duia per títoli també sota el marc dels actes del, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor