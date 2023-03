La guerra a Ucraïna i la crisi energètica que se'n deriva han servit perquè lesmaximitzessin beneficis el 2022. I encara més amb l' ajuda pública de 20 cèntims del govern espanyol. Així ho afirma un estudi dels economistes, que conclou que van aprofitar el subsidi per apujar preus de manera artificial i quedar-sede la injecció pública.Tot i que les dades oficials recullen que es van emprar al voltant de 5.000 milions d'euros de les arques públiques per finançar les ajudes de 20 cèntims per litre, la investigació calcula, a partir del consum de combustible en estacions de servei, que en van ser. Tanmateix, els seus resultats mostren que 723 milions derivats de l'encariment artificial van ser absorbits per les empreses.En resum,el litre impulsada pel govern espanyol va acabar en mans de les petrolieres. O el que és el mateix, de cada 20 cèntims que els consumidors pensaven que estalviaven gràcies a l'Estat,. Tot, descomptant els diners recaptats en concepte d'IVA: l'Estat va recuperar 202 millons d'euros de la seva inversió.Els economistes que han realitzat l'estudi arriben a aquesta conclusió després dedels combustibles al mercat espanyol amb els d'Àustria, la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Letònia, Lituània i Eslovàquia, on no hi va haver subsidis. Fins a l'entrada en vigor de l'ajuda de 20 cèntims a Espanya, tots els mercats es comportaven de la mateixa manera, però

