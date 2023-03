Un «rider» condemnat a més d'onze anys de presó per abús sexual a quatre dones a Barcelona

Unha estatde presó pertres dones iuna quarta a Barcelona. Les agressions es van produir a Barcelona entre finals del 2020 i principis del 2021 aprofitant la seva vestimenta de repartidor de menjar a domicili. A més, l'agressor haurà de complir 10 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó i indemnitzar les víctimes ambL'home aprofitava quan les víctimes entraven al seuper abusar d'ellesEn les tres primeres agressions, l'home va fugir després que les víctimes cridessin o demanessin ajuda. En la quarta agressió, l'acusat va abordar la víctima quan es trobaven a l'ascensor. La dona paralitzada va demanar que parés, però l'assaltant va seguir. La violació va ser gravada pel "rider" i això va servir com a prova en la seva contra. Aquest fet es va produir eli quatre dies més tard, l'home va ser arrestat pels Mossos.Les quatre víctimes encara pateixen. Encara es podia haver augmentat la condemna per una possible cinquena víctima, però la falta de proves va obligar la fiscalia a descartar l'acusació. En l'Audiència de Barcelona, la fiscal ha demanat posar l'ADN de l'acusat a la base de dades policials per si hi ha altres casos relacionats.L'acusat té antecedents que consten a laper cometre un intent d'homicidi, lesions i amenaces i a l'autoritat a Xile. Per aquest motiu, l'Estat va procurar expulsar-lo quan va ser arrestat, però unadministratiu de laho va evitar. L'home va rebre un NIE diferent, i amb aquest segon NIE va demanar ser parella de fet d'una noia, per tal d'aconseguir el permís de residència i poder al·legar el seu suposat arrelament i així no ser expulsat.

