Els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics portàtils representen entorn el 6% del consum energètic mundial.

Els fabricants poden dissenyar telèfons més eficients energèticament; però els usuaris podem desconnectar funcions innecessàries.

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

des que va ser inventat a la dècada de 1970. Ha transformat la forma en què ens comuniquem: parlem, enviem missatges de text, correus electrònics, fotos i vídeos en qualsevol moment des de qualsevol lloc. Ens proporciona accés a la quantitat ingent d'informació d'internet i ens ofereix una varietat de formes d’entreteniment: música, jocs i pel·lícules.amb persones i a l’aparador de les xarxes socials. Ha canviat la forma en què treballem i fem negocis, ja que permet estar connectats en temps real amb clients, col·legues i socis. Ha desenvolupat el comerç electrònic i els pagaments mòbils. Ha millorat la seguretat, ja que permet la localització en temps real i la comunicació d'emergència en cas de necessitat.entre nosaltres i el món que ens envolta.(MWC). Una de les crítiques recurrents sobre l’impacte ambiental que se li fan és la despesa energètica de la tecnologia mòbil (a banda de la quantitat d'energia i recursos que es consumeixen durant l'esdeveniment i de la quantitat de residus que deixen; i dels materials i terres rares que requereix i l’impacte social i ambiental de la seva extracció, que no hi entrarem).; mentre que el nombre d’usuaris és de 5.28 mil milions, aproximadament el 67% de la població, segons dades de Statista . A, segons l’Idescat, el 2020 hi havia(intel·ligents i bàsics). I, el 2021, 7,7 milions d'usuaris, el 97% de la població catalana. L’ús majoritari que en fem tots és rebre o enviar correus electrònics. Amb més edat, llegim o descarreguen notícies, diaris o revistes en línia; mentre que, amb menys, descarreguen més jocs, imatges, vídeos o música. També es fa ús de serveis de podcast i es participa en xarxes socials.que el nostre telèfon utilitza per il·luminar la pantalla, connectar-se a(dades) i(internet), reproduir contingut multimèdia, transmetre dades, publicar-les... Òbviament, el seu consum energètic varia segons el model, la marca i l’antiguitat, la capacitat i la durada de la bateria, la intensitat d'ús i el comportament dels usuaris; com també factors com el tipus de xarxa mòbil disponible.segons l’ús, en termes generals, les aplicacions de missatgeria tendeixen a ser més eficients que les trucades de veu, que requereixen la transmissió i la recepció de senyals en temps real, un consum constant. Ara bé, l'ús d'emojis, GIF, fotos o vídeos afegits als missatges de text requereix una major quantitat de dades, cosa que augmenta el consum d'energia. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, 10 missatges de text pla consumeixen aproximadament 0,000014 kcal d'energia; mentre que segons l'Institut Nacional de Consum de França, preparar un cafè utilitzant una cafetera de goteig consumeix unes 14,33 kcal. Això vol dir queen una d’aquestes cafeteres.i depèn de factors com el nombre de torres de telecomunicacions, l'extensió geogràfica de la cobertura, el nombre d'usuaris, la tecnologia de la xarxa i les necessitats de manteniment i actualització., sobretot en la transferència de dades a través de la xarxa; es requereix alimentar centres de dades, l’equipament i el manteniment de la xarxa mòbil i de la infraestructura d'internet, com ara cables submarins i xarxes de fibra òptica; i els generadors elèctrics per mantenir les infraestructures.que depèn de factors com el tipus de mòbil, els materials utilitzats i el procés. La major part de l'energia se sol consumir durant la fabricació de les diferents peces del mòbil (pantalla, processador o bateria). Segons un estudi de l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA), lapot requerir fins a 80 kWh d'energia i emetre fins a 16 kg de diòxid de carboni (CO2), l’. I no solem comptar el que costa desfer-nos-en.realitzat per l'Agència Internacional d'Energia (AIE), els, xifra que augmenta a mesura que creixi el nombre d'usuaris de dispositius mòbils. Tot i que les dades poden variar d'un any a l'altre, si segons l'Institut Català d'Energia (ICAEN) el consum d'energia elèctrica a Catalunya durant el 2019 va ser de 26.132 GWh,(un milió de kWh). Una bombeta de 100 watts que consumeix 0,1 kWh podria romandre encesa 15.679.200.000 hores; és a dir, gairebé 1,8 milions d’anys, 300.000 anys abans que l' Homo erectus fes ús del foc . Poc podien aleshores imaginar on arribaríem.. Els fabricants poden dissenyar telèfons més eficients energèticament; però els usuaris podem desconnectar funcions innecessàries (com ara el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS i altres connexions) quan no s'utilitzen i tancar les aplicacions que s'executen en segon pla; reduir la lluminositat de la pantalla; activar el mode avió quan no es necessita accés a internet o tenir connexió telefònica, desactivar la vibració o el so de les notificacions innecessàries, utilitzar carregadors més eficients de baixa potència, mantenir-los actualitzats amb les darreres versions de software, i reciclar els mòbils vells en lloc de llençar-los.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor