Destrossa el rècord de subscripcions a Twitch: més de 900 mil dòlars mensuals

Estem a l'era dels rècords a. Els darrers mesos s'ha parlat molt dels esdeveniments de la comunitat castellanoparlant, amb la, la, la. Mentrestant, però, a l'altra banda de l'Atlàntic, la comunitat anglosaxona també ha anat per feina i aquest mes de febrer s'ha trencat un dels rècords més importants de la plataforma d'streaming: el de subscripcions.El creador de contingutha destrossat les estadístiques i ha aconseguit, superant amb suficiència l'anterior rècord de 283.066. Nascut el 2001, s'ha fet un lloc entre l'star system nordamericà i ha compartit espais amb streamers consolidats comEl sistema de subscripció de Twitch consisteix en una un creador de contingut a canvi de passar a formar part de la seva comunitat, de determinats avantatges i pel fet de donar suport a la seva feina. Hi ha, que van des dels 5 dòlars al mes fins als 26, a més d'una subscripció gratuïta si es té Amazon Prime. Una part d'aquest pagament arriba directament al streamer i una altra se la queda la plataforma, però els guanys percebuts per Kai Cenat en aquest aspecte el mes de febrer

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor