El «tempo» de Maragall: exhibeix suports, medita la llista

La número dos, imminent

i el seu equip s'estan posant les piles. L' efecte de Xavier Trias -amb unes enquestes que són molt favorables al candidat de Junts i que preocupen als republicans- ha provocat una revisió profunda de l'estratègia d'ERC per aconseguir mantenir una bona posició a Barcelona en les. Mentre que la majoria de partits i en especial els que tenen opcions per guanyar -PSC, Junts i Barcelona en Comú- ja han anunciat i promocionat els candidats que acompanyaran els seus caps de files,encara no ha resolt la incògnita. Els números dos, tres i quatre de Maragall es coneixeran de manera imminent, però mentre s'ordena el trencaclosques, els republicans han presentat desenes de persones que donen suport a la seva candidatura:, diu el lema del manifest que han impulsat.Esperen del candidat republicà que treballi una "" entre la institució i la ciutadania. Aquest és un dels cavalls de batalla de la campanya d'aquestes municipals: aconseguir que les decisions siguin compartides lluny de les "imposicions" ideològiques que consideren que practica l'alcaldessa i líder dels comuns,. En un acte a la Casa Rius de la capital catalana, s'han deixat veure personalitats com la urbanistael director del Primavera Sound,la presidenta de la Fundació Roure,l'escriptor i columnistai el director general del Barcelona Institute of Science and Technology,També s'hi han sumat perfils diversos com l'exregidor socialista, que va haver de deixar la política activa quan va ser acusat en el, del qual va ser absolt el 2014. Així mateix, hi destaquen el director de la Fundació UPF i creador de la Nau Bostic,; el coordinador de la Creu Roja,; la psicòloga especialista en violència masclistao el predictor d'Innovació i Recerca a Sant Joan de Déu, Joan Comella."Aquesta sala és plena de diversitat, pluralitat i riquesa", ha dit Maragall davant dels impulsors d'un text que denuncia que Barcelona "ha perdut el rumb" i que està desconcertada després d'anys de governs que no l'han sabut "entendre ni orientar". Recuperar l'orgull, la confiança i l'ambició són les receptes dels nous maragallistes, que l'insten a treballar per deixar "d'enfrontar" una part de la ciutat contra l'altra per passar a una Barcelona que miri "orgullosa al futur". El manifest també explicita al necessitat de no "mirar enrere" ni haver d'escollir entre "", en referència a Colau, ni a "", en al·lusió a Trias.En la seva intervenció, Maragall també ha plasmat el seu "compromís" de treballar responent allò que, a parer seu, demana Barcelona:. "Seré l'instrument, la veu de tots vosaltres, seré l'alcalde de tothom, no d'un grup ni d'una part, ni d'una ideologia ni d'uns objectius", ha declarat. Així mateix, ha evitat parlar de possibles pactes electorals i s'ha centrat a dir que la sevaés "".I no ha volgut acabar la seva intervenció sense recordar una frase que ha confessat que li ha marcat sempre, la del deu germà, l'exalcalde: "Per ser progressista només cal treballar i ser honest. Demano que qui vulgui treballar amb mi tingui aquesta capacitat", ha declarat.Amb aquest moviment Maragall enllesteix el nomenament de les persones que l'impulsaran en aquesta cursa. A finals de gener ja va presentar el seu, encarregat d'ajudar-lo i aconsellar-lo durant la campanya. Són l'advocada; el director general del Liceu,; el director associat del Barcelona Supercomputing Center,; el catedràtic de Dret Penal de la UB; l'arquitecte i urbanista; i els dirigents d'ERCAliats a banda, el següent moviment urgent, davant la rapidesa en el calendari dels contrincants, serà anunciar el número dos. Ara fa quatre anys, el republicà va fitxar Elisenda Alamany , provinent dels comuns. Però avui ERC es troba immersa en ple debat per decidir, d'una vegada per totes, qui farà tàndem amb Maragall. En paral·lel, elsestan escollint els seus caps de cartell perquè s'incorporin a la llista. A Sarrià-Sant Gervasi, per exemple, ha recollit avals per presentar-se l'exdiputada d'ERC al Congrés i delegada de la Generalitat a Madrid,que fins i tot havia ressonat com a possible número dos. A Gràcia, l'actual regidortambé n'ha presentat. Serà la setmana vinent quan els candidats dels casals siguin ratificats per la seva secció local i quan es resolgui també la incògnita de les primeres posicions.

