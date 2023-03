Barcelona deixa de regar la gespa dels parcs i aplica noves mesures per la sequera

La població a casa no ho notarà, però la gespa dels parcs, sí. La nova fase d'excepcionalitat del protocol per situació de sequera ha portat l'Ajuntament de Barcelona a anunciar que. En canvi, s'activarà el reg de supervivència -gota a gota o amb aigua freàtica- per a arbres i plantes arbustives. Amb aquesta decisió s'espera. Són indicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que Barcelona s'ha vist empesa a aplicar, després que el Govern decreti la situació d'excepció hidrològica a la Conca del Ter-Llobregat, que abasteix la capital catalana.Igualment, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha deixat clar que. El decret català marca un límit de 230 litres per habitant i dia, en aquesta situació de sequera, i la mitjana barcelonina voreja els 153 litres per habitant i dia., en canvi, es prohibeix utilitzar-hi aigua potable. En aquest punt, el consistori aclareix quei que ara ampliarà aquesta xifra fins a la totalitat dels recursos destinats a la neteja urbana. Les úniques excepcions en aquest sentit, per a l'ús d'aigua potable, són les actuacions després d'un accident, un incendi o si existeix risc sanitari o de seguretat viària.Al marge d'aquesta gestió municipal, també es reclamarà als horts urbans, siguin públics o privats, que els usuaris redueixen al màxim el reg. I, si ho fan, se'ls comunicarà l'obligació de fer-ho amb regadora. Alhora, es manté la suspensió temporal d'altes al programa "Cuida l'escocell".En els consells per a l'estalvi d'aigua a la ciutadania, l'Ajuntament destaca la petició de, fer servir la rentadora i el rentaplats amb càrrega completa per economitzar -i si és possible amb programa estalvi- o regar les plantes en horari nocturn per evitar l'evaporació ràpida. A mig termini, també recomana instal·lar cisteners de vàter amb doble descàrrega, revisar fuites d'aigua a aixetes i rentamans i usar-hi reguladors de cabal.

