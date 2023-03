Les millors estrenes març a les plataformes: Netflix, Disney, SkyShowtime, HBO Max...

El març dona la benvinguda a una nova plataforma al nostre mercat: SkyShowtime. Aquest nou servei de contingut en streaming presentarà batalla amb un catàleg de gairebé 800 títols, entre sèries i pel·lícules, que espera competir amb altres tan consolidats com el de Netflix, Amazon Prime o HBO Max. Totes elles presentaran novetats aquesta setmana en l'apartat de les sèries (el contingut més vist a les plataformes, en totes elles): estrenes de noves ficcions o temporades noves que prometen ser les delícies dels amants de les produccions televisives.



Des de Nació hem tornat a destriar el gra de la palla per recomanar-vos les sèries de major qualitat que podreu veure en les pròximes quatre setmanes. Succession arribarà al seu final després de quatre meravelloses temporades; també dirà adeu Endeavour a Filmin, però arribaran nous episodis de sèries tan estimades com Ted Lasso, The Mandalorian o Abbott Elementary.

The Mandalorian 3 - Disney+ (1 de març)

La sèrie que ha tornat a donar una nova vida a l'univers d'Star Wars fora de les tres trilogies estrenades a la gran pantalla, recupera a Pedro Pascal (que es troba en estat de gràcia) i a Grogu, el Baby Yoda, just després dels esdeveniments que van tancar la segona temporada. Molt esperada pels seguidors de l'univers creat per George Lucas.

Abbot Elementary 2 - Disney+ (1 de març)

Una de les comèdies premiades pels Emmy en la darrera temporada. Els espectadors tornaran a l'escola Abbot, on un grup de professors carregats de vocació intenta sobreviure com pot les dificultats del dia a dia dels Estats Units per tal de poder realitzar una educació de qualitat als seus alumnes. És un cant romàntic i humorístic als treballadors públics dels instituts de zones empobrides, com la de Filadèlfia.





Sex/Life 2 - Netflix (2 de març)

Esperpèntica sèrie pseudoeròtica de Netflix que va aglutinar unes grans audiències en l'estrena de la seva primera temporada. Una dona, casada i amb fills, decideix "caure" en la temptació que li provoca el seu ex-xicot, un bad boy de manual.

Todos quieren a Daisy Jones - Amazon Prime Video (3 de març)

Minisèrie amb essències adolescents que segueix l'ascens de la banda de rock de Daisy Jones i The Six a través de l'escena musical dels anys 70 a Los Angeles, a la recerca de l'estatus com a icona mundial. Està basada en la novel·la de Taylor Jenkins.





Bosé - SkyShowtime (3 de març)

Iván Sánchez interpreta al jove cantant, model, artista, actor... Miguel Bosé, una icona de la Movida Madrileña i de la premsa del cor espanyola des de principis dels anys 70. La sèrie, de la Paramount, seguirà la seva vida des de fa gairebé mig segle.

Nacho - Atresmedia Player (5 de març)

La sèrie narra els inicis de l'actor Nacho Vidal a la indústria del porno. Demostrant que el seu talent va molt més enllà dels seus més que famosos 25 centímetres, Nacho Vidal va canviar les regles del joc als anys 90 quan es va convertir en una superestrella internacional. Seguirà els passos per Barcelona, pel famós local Bagdad i per diferents etapes de la seva vida. Martiño Rivas interpreta l'estrella del porno.





Rain Dogs - HBO Max (7 de març)

Prometedora sèrie britànica, dirigida per un dels responsables de sèries tan icòniques del Regne Unit com River o Mrs Wilson. Una història salvatge i punk sobre l'amor d'una mare per la seva filla, sobre amistats profundament arrelades i apassionades, i sobre la brillantor frustrada per la pobresa i els prejudicis.



El grito de las mariposas - Disney+ (8 de març)

Megaproducció original espanyola que aglutina diferents intèrprets de renom del panorama i els situa entre 1930 i 1961. Narra la vida de Minerva Mirabal, anomenada “La Papallona”, la líder opositora del règim de Rafael Leónidas Trujillo a República Dominicana. Explicarà la lluita contra un dels tirans més despòtics que ha viscut el segle XX després de la Segona Guerra Mundial.





You 4 - Netflix (9 de març)

La sèrie del sociòpata (arribant a psicòpata) més ben integrat de totes les plataformes. Aquesta quarta temporada recupera el fil dels esdeveniments que van tancar la tercera temporada, amb un Joe en una situació molt compromesa. Una de les més vistes de Netflix en les seves estrenes.





Ted Lasso 3 - Apple TV+ (15 de març)

L'entrenador de futbol fictici més estimat de totes les sèries en plataformes torna a mitjans de març amb nous capítols que prometen fer les delícies dels amants de la comèdia, a més de ser una excusa perquè molts altres usuaris li donin una oportunitat. L'entrenador Ted Lasso segueix al capdavant del Richmond, que ja juga a la Premier League, en el seu camí a l'èxit.





Fleishman está en apuros - Disney+ (15 de març)

Toby Fleishman sabia què esperar quan ell i la seva dona de gairebé quinze anys es van separar: caps de setmana i cada dos dies festius amb els nens, alguna amargor residual, el moment ocasional de tensió a les negociacions de paternitat compartida. La sèrie està dirigida per Taffy Brodesser-Akner, que també és la guionista i escriptora de la novel·la original.





Sin huellas - Amazon Prime Video (17 de març)

Carlos de Pando i Sara Antuña, creadors de sèries espanyoles modernes com ¡Garcia!, tornen a la càrrega aquest 2023 amb una comèdia negra marcada per l'acció i el thriller. Desi (Carolina Yuste) i Cata (Camila Sodi) troben un cadàver a la mansió que acaben de netejar. Horror. Pànic. Arroba policia. Un moment, una gitana i una immigrant mexicana han netejat l'escena d'un crim? Elles són les perfectes culpables. Ara han d'escapar de la policia.





Un futuro desafiante - Apple TV+ (17 de març)

Minisèrie que presenta un futur proper en què els caòtics efectes del canvi climàtic s'han integrat a la nostra vida quotidiana. Vuit històries entrellaçades sobre l'amor, el treball, la fe i la família arreu del món exploraran les decisions íntimes i revolucionàries que cal prendre quan el planeta està canviant més ràpid que la gent. Un dels atractius de la sèrie és el repartiment d'èxit: Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller, Edward Norton, Matthew Rhys, Marion Cotillard, David Schwimmer...





Succesion 4 - HBO Max (27 de març)

La temporada més esperada de la que és considerada la millor sèrie dramàtica de l'actualitat en el panorama televisiu. La quarta temporada és la darrera i última de tota la ficció televisiva. Es ven sola.





