Les noves multes a la carretera que prepara la Unió Europea

Laprepara canvis a lesa la. L'òrgan supranacional europeu planteja sancionar més infraccions a la carretera, com aparcar malament o ignorar la distància de seguretat. La proposta presentada aquest dimecres forma part del pla de laper reforçar la seguretat viària i assolir l'objectiu d'eliminar el nombre de víctimes mortals a les carreteres l'any 2050.En aquest sentit, el document elaborat per l'executiu comunitari obre la possibilitat d'ampliar l'abast de lessubjectes a sanció. Més enllà de les penes per excés dei conduir sota els efectes de l', el text inclou infraccions comde forma imprudent, ignorar la, fer cas omís de les línies contínues i els carrils d'emergència, circular amb excés de pes,de forma perillosa i conduir enA banda d'aquestes modificacions, la Comissió Europea proposa introduir unen format digital. Més enllà d'agilitzar la seva renovació, això també facilitaria als diferents estats l'intercanvi d'informació i unamés efectiva de les infraccions que es produeixen entre països. Segons les dades facilitades aquest dimecres per l'executiu, al voltant d'un 40% dels delictes a lesde la Unió Europea van quedar impunes, o bé perquè el conductor no va ser identificat o perquè no se'l va multar.En paral·lel, aquest sistema contribuiria que els conductors sancionats en un país no puguin circular a la resta de la UE. "els infractors de trànsit a tots els estats és essencial per a la seguretat viària, però amb la normativa vigent no es pot executar una inhabilitació a tota la Unió", lamenta la Comissió. A partir d'ara, el text es traslladarà ali alperquè tant eurodiputats com governs nacionals proposin les modificacions que creguin més adequades.

