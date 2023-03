Europa proposa que es pugui conduir a partir dels 17 anys

Canvi a la vista a la carretera. Laha proposat rebaixar l'edat mínima per conduirfins als 17 anys, sempre que la persona vagi acompanyada d'un adult de mínim 25 anys amb permís de conduir d'almenys cinc anys. La comissària de Transport,, ha justificat la mesura per fer "més atractiu" el sector del transport pels joves en un moment on hi ha "escassetat de conductors professionals".Segons ha detallat l'executiu, la proposta també vol permetre als joves de 17 anys treure's el, tot i que no podran circular sols fins que compleixin els 18. Malgrat reduir l'edat mínima de conducció,suggereix un període de prova durant els dos primers anys de carnet i rebaixar a zero la taxa d'permesa alsPer la Comissió, aquest punt és "essencial", ja que els conductors més joves de menys de 30 anys -que només representen un 8% del total- estan involucrats en un 40% dels sinistres. La proposta presentada aquest dimecres forma part del pla de laper reforçar lai assolir l'objectiu d'eliminar el nombre de víctimes mortals a les carreteres l'any 2050.

