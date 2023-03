Tot sobre les estafes milionàries dels números 118

En què consisteix l'estafa dels números 118?

Des de quan fa que s'està produint aquest tipus d'estafes?

Com es produeix l'estafa?

Webs falses d'empreses

Les. Una de, uns números de telèfon que ofereixen serveis de consulta telefònica sobre números de persona abonada i que s’utilitzen, per exemple, per conèixer el telèfon d’una altra persona, d’una tenda, negoci o restaurant. El problema s’ha establert ja des de fa anys, quan els fraus s’han apoderat d’una mala praxi pel benefici econòmic.Principalment,a la seva "web falsa", fent creure als usuaris que són números d'atenció al client de grans companyies o serveis d'informació d'administracions públiques.Tanmateix, el que realment fan aquests fraus un cop han, però cobrant les elevades tarifes dels 118. A més, ja fa uns anys que FACUA adverteix que hi ha diversos tipus de pràctiques fraudulentes en aquest tema, i cal prestar-hi atenció.Aquestes, quan va iniciar aquest tipus de maquinària. La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital està treballant amb les operadores per afrontar aquesta situació.El 2022 van llançar una consulta pública sobre la necessitat de modificar l'ordre per la qual s'estableixen les condicions de prestacions d'aquest servei i ha tingut una acollida molt favorable per part de les operadores. Tot i això,perquè encara que afirmen que els 118 presten uns serveis, la clientela d'aquests és tan residual i l'índex de frau és tan alt que no surt a compte.El frau s'ha anat adaptant als usuaris des que es va iniciar fa més de quinze anys. Lesper una informació que realment ja tenen disponible de forma gratuïta.Els afectats reben missatges en els quals els conviden a trucar a un telèfon que comença per 118 (per exemple, 11861). Es tracta d'un número de tarifa excepcional que es fa passar per una gran companyia com per exemple Movistar.D'aquesta manera, un cop l'usuari espera a l'altra banda del telèfon per 5, 10 o fins a 15 minuts se li va cobrant una quantitat de diners exageradament elevada per minut d'espera. Finalment, el telèfon es penja i l'usuari pot haver pagat 25 euros per 10 minuts de trucada fàcilment., però qui els fixa realment és el prestador del servei del 118 i no aquesta operadora.És el cas de les companyies i empreses grans com Movistar, Orange, Vodafone o Correus. Els 118 irregulars i il·lícits suplanten aquestes webs i es fan passar per "Atenció al client" de l'empresa per després beneficiar-se de les trucades econòmicament.

