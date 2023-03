Mínim històric de temperatura a Barcelona en els últims dos anys

Eld'aquest any ha estat un mes de contrastos pel que fa a les. Si els primers dies encara van estar marcats pels valors elevats de finals de gener, la resta del mes ha deixat dos episodis de fred intents que han fet arribar la neu pràcticament al nivell del mar. Itambé s'ha vist afectada pel ball meteorològic.En concret, l', situat a laa una altura de 411 metres respecte al nivell del mar, ha registrat la temperatura mínima dels últims dos anys a la capital catalana. Ha estat just aquest dilluns de febrer quan el termòmetre va caure en picat situant-se, també per primera ocasió en els últims 24 mesos, en un valor negatiu:Precisament la matinada de diumenge al dilluns i fins a pràcticament a primera hora del matí es va registrar una gran nevada a la muntanya del Tibidabo que va deixar el parc d'atraccions , l'Observatori Fabra i la resta d'espais més alts de la capital catalana completament enfarinats. La neu també va caure en zones poc habituals des dels, passant per les comarques deo dePer contra, almenys a la capital catalana el volum de pluja és el normal en aquesta època, tot i que no s'ha pogut solucionar la falta d'aigua que arrossega la ciutat enguany. Cal recordar que el Govern va declarar aquest dimarts l'estat d'excepcionalitat per la greubona part de. Per ara, aquest nivell d'alerta se situa només en 224 municipis , però que engloben sis milions d'habitants.

